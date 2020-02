Hustlers, Moana, The Disaster Artist... estos son los títulos que llegan a Amazon en febrero

Amazon Prime Video ha dado a conocer los nuevos títulos que llegan a México para el segundo mes de 2020

Sinembargo.MX

MÉXICO._ La tensa guerra de las plataformas de streaming por los usuarios ha dado como resultado una gran oferta para el público general. Ya sea Netflix, Disney, Apple, HBO o Amazon, las compañías buscan generar contenido propio o hacerse de adquisiciones que sean del disfrute de las audiencias con una oferta que suelen renovar mes con mes.

En ese sentido, Amazon Prime Video ha dado a conocer los nuevos títulos que llegan a México para el mes de febrero 2020. Estas producciones pueden ser vistas por los usuarios al momento o descargadas para su visualización sin conexión a Internet.

ALL OR NOTHING, THE PHILADELPHIA EAGLES (7 DE FEBRERO)

Luego de All or Nothing: Manchester City, Amazon presenta All or Nothing: Philadelphia Eagles, un documental de ocho episodios para conocer la trayectoria del equipo en 16 juegos de temporada. La producción original llega a la plataforma el próximo 7 de febrero.

HUNTERS (20 DE FEBRERO)

Ambientada en 1977, esta serie cuenta la historia de un grupo de expertos encargados de buscar y aniquilar una asociación de nazis que conspira para crear un Cuarto Reich en los Estados Unidos. Esta serie original se estrena el próximo 20 de febrero.

DOCTOR STRANGE (1 DE FEBRERO)

Antes del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el superhéroe de Marvel aterriza en Amazon el próximo 1 de febrero con su primera cinta en solitario, donde se cuenta su pasado como neurocirujano y su transformación a hechicero.

GUARDIANES DE LA GALAXIA (1 DE FEBRERO)

Peter Quill y su pandilla unen fuerzas para salvar al universo en esta cinta de James Gunn.

THE TERROR: INFAMY (12 DE FEBRERO)

La segunda temporada de The Terror relata la historia de un joven que, durante la Segunda Guerra Mundial emprende una búsqueda para combatir la maligna fuerza detrás de las muertes de una comunidad japoneso-americana.

THE DISASTER ARTIST (21 DE FEBRERO)

Catalogada como la peor película de todos los tiempos, The Room forma parte de la cultura cinematográfica y esta cinta cuenta la historia detrás de la involuntaria comedia de Tommy Wiseau.

HUSTLERS (21 DE FEBRERO)

Inspirada en el famoso artículo de la revista New York Magazine, la nueva cinta de JLo cuenta la historia de un grupo de ex empleadas de un club de strippers que se unen para ir detrás del dinero de los exitosos hombres de Wall Street.

SICARIO (29 DE FEBRERO)

Un agente del FBI es reclutado por una fuerza de trabajo del gobierno para ayudar en la creciente guerra contra las drogas en la zona fronteriza entre los Estados Unidos y México.

LA DELGADA LÍNEA AMARILLA (29 DE FEBRERO)

Cinco hombres son contratados para pintar las líneas de un camino. Pintar 1 km por hora es lo suficientemente lento como para aprender las líneas entre el bien y el mal, la risa y la desesperación, la vida y la muerte. Los retos que enfrentarán les darán una lección para toda la vida.

OFFICIAL SECRETS (29 DE FEBRERO)

Envuélvete en esta historia llena de traición, peligro y suspenso sobre una denunciante británica que filtró información a la prensa sobre una operación ilegal de espionaje de la NSA diseñada para impulsar al Consejo de Seguridad de la ONU a sancionar la invasión de Irak en 2003.

MOANA (1 DE FEBRERO)

Una maldición terrible provocada por el semidiós Maui llega a la isla de Moana, ella responde al llamado del Océano para buscar ayuda de los dioses y lograr que la paz y abundancia regrese a su aldea.

THE GOOD DINOSAUR (1 DE FEBRERO)

Emprende un viaje épico al mundo de los dinosaurios con Arlo, un Apatosaurus que a lo largo de su viaje por encontrar sus cualidades hace un peculiar amigo humano. Mientras viaja a través de un paisaje árido y misterioso, Arlo aprende el poder de enfrentar sus miedos y descubre de lo que es realmente capaz.

EL REY LEÓN (15 DE FEBRERO)

El clásico de Disney en live action cuenta la historia de Simba y su destino.