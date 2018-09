Huye de manifestantes Francisco Vega, director de ProtecciÃ³n Civil de Sinaloa

COMPARECENCIA

Huye de manifestantes Francisco Vega, director de Protección Civil de Sinaloa

Tras salir de la reunión con diputados del Congreso del Estado, el funcionario evadió a los que exigían su renuncia al cargo

Valeria Ortega

28/09/2018 | 11:53 AM

CULIACÁN._ El director estatal de Protección Civil, Francisco Vega Meza, huyó de los manifestantes que lo esperaban afuera del Congreso del Estado, para exigirle su renuncia.

Ante la demanda de integrantes del Frente Cívico Sinaloense, que esperaron más de una hora y media afuera de la sala donde compareció Vega Meza, el funcionario solo dijo que atendería el reclamo y siguió su camino hacia la salida.

Ante la huida del funcionario estatal, Miguel Murillo Monge, dirigente del FCS, dijo que es una falta de vergüenza y un acto de evasión de responsabilidad del funcionario.

“Corre, corre sin asumir su responsabilidad, vino a dar puras explicaciones de querer defender lo indefendible. Esto es poner a cargo a una persona que no tenia experiencia”, señaló.

Impiden acceso de manifestantes al Congreso del Estado

Autoridades del Congreso del Estado impidieron el acceso a un grupo de personas que se manifestaban para exigir la renuncia de Francisco Vega Meza, director de Protección Civil en Sinaloa.

Ocurrió mientras el funcionario comparecía ante legisladores en el recinto legislativo.

“Es lamentable, porque no estamos trayendo ningún arma, no estamos llevando ninguna gente con palos ni garrotes”, lamentó Miguel Murillo, dirigente del Frente Cívico Sinaloense.

“Por negligencia e inepto, eres responsable de los muertos y la pérdida de los bienes patrimoniales de los miles de ciudadanos”, es parte del mensaje en la lona.

Acusó que Vega Meza es una persona que no cuenta con la preparación correspondiente para el cargo, y que esto derivó en que la depresión tropical 19-E causara tragedia en Sinaloa.

“No podemos permitir un día más que esté al frente de Protección Civil Francisco Vega, una persona que no tiene el currículum; una persona que no tiene capacidad, que no tiene experiencia a cargo de Protección Civil, es la consecuencia de lo que hace una semana acabamos de tener”, señaló.

“Tenía la obligación de haber suspendido clases, y de haber suspendido labores, no es posible que desde las 11:00 de la noche de un día anterior, semejante cantidad de agua que estaba cayendo y llegaron 7 de la mañana... y cuando la gente quiso regresar a sus hogares era demasiado tarde”, argumentó Miguel Murillo.

Denunció que Vega Meza llegó al cargo por influencias en el Gobierno del Estado y que es urgente que pongan al frente de Protección Civil a alguien bien capacitado y con experiencia en esa área.