Mujer huye de casa por violencia familiar y sufre amenazas de directora del DIF Badiraguato: CEDH

De este caso que ocurrió en 2017, pero hasta ahora se hace público, la CEDH emitió una recomendación que incluye la reparación integral del daño en los términos de la ley estatal de Atención y Protección de Víctimas y que se inicie un procedimiento administrativo contra la funcionaria y se sancione por su participación en la violación de los derechos

José Abraham Sanz

Una mujer de Badiraguato huyó de casa en 2017 y aún con orden de protección, una funcionaria del DIF local la amenazó para buscar obligarla a que se careara con sus agresores, según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por ello, el organismo autónomo emitió una recomendación a mediados de agosto de 2020, pero que la ha hecho pública hasta este viernes.

“El día 4 de julio de 2017, una ciudadana presentó escrito de queja ante esta Comisión Estatal, a través del cual hizo del conocimiento presuntas violaciones a sus derechos humanos. En dicho escrito señaló que el día 13 de mayo de 2017, salió junto con su hija del domicilio en el que se encontraba viviendo en ese momento, en una comunidad de Badiraguato, Sinaloa, refiriendo que su esposo la golpeaba brutalmente y su suegro llegó a amenazarla con una pistola en la cabeza frente a su menor hija, por lo que se refugió en otro lugar”, detalla la descripción de hechos del documento del que Noroeste posee una copia.

La recomendación, apenas la número 02 de este año, señala que la mujer acudió a CEPAVIF para ser asesorada y atendida psicológicamente, y que el 29 de junio de 2017 presentó denuncia ante la Unidad del Ministerio Público, para lograr una orden de protección.

“... el día 28 de junio de 2017 recibió un oficio por parte de la Directora del DIF Badiraguato, para que se presentara junto con su hija en las oficinas de esa institución el día 30 de junio siguiente, no obstante, señaló que por temor no se presentó, ya que se le dijo que al contar con una orden de protección no se podía entrevistar con su agresor, que es lo que pretendían en ese momento”, agrega el documento.

“... ese mismo día, la Directora del DIF Badiraguato se comunicó con ella para señalarle de forma amenazante que se tenía que presentar de forma obligatoria el viernes de la siguiente semana (7 de julio de 2017), y que de no hacerlo se atuviera a las consecuencias, por lo que la mujer le explicó que contaba con una denuncia, una orden de protección y además temía por su integridad y la de su hija por tener que presentarse nuevamente en el lugar en el que habitan quienes la han violentado. Sin embargo, señaló que la funcionaria, muy molesta, le gritó diciendo que si tenía miedo que consiguiera ayuda, que no le importaba si tenía orden de protección, que se tenía que presentar o si no que se atuviera a las consecuencias y que actuaría en su contra”.

Según la recomendación, la mujer sufrió de la violación de sus derechos de Acceso a una Vida Libre de Violencia y de Seguridad Jurídica, por acciones y omisiones que transgreden los derechos de las mujeres y por la prestación indebida del servicio público.

Por ello, la CEDH emitió una recomendación que incluye la reparación integral del daño en los términos de la ley estatal de Atención y Protección de Víctimas y que se inicie un procedimiento administrativo contra la funcionaria y se sancione por su participación en la violación de los derechos.

También sugirió que se diseñen cursos de capacitación sobre derechos humanos a personal del DIF de Badiraguato y que se diseñe un protocolo de atención a las víctimas de violencia por razón de género, para estandarizar el tratamiento de una determinada problemática y de las víctimas de violencia.