Iban por El Mayo Zambada a Culiacán, pero la DEA no quiso lo supiera la corrupta Policía Federal

Víctor Vázquez, un agente de la DEA nacido en México, testificó en la Corte del Distrito Este de Nueva York, que ésta fue la primera vez en la que su país se unía exclusivamente a marinos mexicanos sin informar a la Policía Federal o estatal o municipal de la operación, ocurrida cerca de Culiacán, la capital de Sinaloa.

Carlos Álvarez

Un elemento de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) que formó parte del equipo que capturó al narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el Chapo, en Mazatlán, Sinaloa en febrero del 2014, narró este miércoles una operación realizada junto a militares mexicanos para arrestar al capo Ismael Zambada García, el Mayo, en la que se excluyó a la Policía Federal (PF) mexicana debido a su alto "nivel de corrupción, por lo que simplemente, no iba a funcionar".

Víctor Vázquez, un agente de la DEA nacido en México, testificó en la Corte del Distrito Este de Nueva York, que ésta fue la primera vez en la que su país se unía exclusivamente a marinos mexicanos sin informar a la Policía Federal o estatal o municipal de la operación, ocurrida cerca de Culiacán, la capital de Sinaloa.

La agencia estadounidense AP -que estuvo presente en la Corte- recordó que Zambada García (quien sigue libre y es considerado como un capo de alto rango en el Cártel de Sinaloa), fue el principal objetivo de captura del escuadrón conformado por 100 hombres en dicho año, "sin embargo, fracasaron y sólo pudieron arrestar a dos asociados del capo".

Vázquez explicó que la DEA y los marinos mexicanos establecieron su base en La Paz, en Baja California Sur, ya que no podían estar en Culiacán, una zona que el agente describió como "la boca del lobo" y que era "entrar en el área del cártel más poderoso del mundo", aseguró.

El equipo permaneció en la base durante un mes, hasta que en febrero de 2014 viajaron en cuatro helicópteros y camionetas hasta Culiacán y entraron al rancho de Zambada García por la noche, pero no lo capturaron. Sin embargo, no dijo si porque escapó del lugar o porque no se encontraba en el sitio.