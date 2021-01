Ibrahimovic niega racismo luego de gresca con Lukaku durante el derbi milanés en la Copa Italia

MILÁN._ Zlatan Ibrahimovic recurrió a las redes sociales para negar el miércoles que profirió insultos racistas en una fuerte discusión con Romelu Lukaku durante el derbi milanés en los cuartos de final de la Copa Italia.

“En el mundo de ZLATAN no hay lugar para el racismo”, escribió el delantero sueco en Twitter. “Todos somos la misma raza — ¡¡ Todos somos iguales !! Todos somos JUGADORES. Algunos mejores que otros”.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte