iCarly regresa. Anuncian nueva entrega de la serie con gran parte del elenco original

Se estrenará el próximo año; Noah Munck (Gibby) y Jennette McCurdy (Sam) todavía no confirman su participación

Noroeste / Redacción

10/12/2020 | 12:24 AM

iCarly, serie que se emitió por la cadena Nickelodeon de 2007 a 2012, marcó a toda una generación, sobre todo por sus personajes principales: Carly (Miranda Cosgrove), Sam (Jennette McCurdy), Freddie (Nathan Kress) y Spencer (Jerry Trainor).

Por eso, la noticia que diversos medios estadounidenses reportaron este miércoles, que habrá una nueva entrega del programa el próximo año, emocionó a miles de televidentes, citó milenio.com.

La producción, creada por Dan Schneider, contaba las aventuras de la protagonista, Carly, mientras junto a sus mejores amigos desarrollaba un programa por internet. Este argumento facilitó que en numerosos episodios aparecieran celebridades invitadas, por ejemplo: Emma Stone, Jack Black, Tina Fey y Jim Parsons.

"El servicio de streaming Paramount + (actualmente conocido como CBS All Access) ha ordenado un resurgimiento de la popular comedia de Nickelodeon, con las estrellas originales Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress", informó en exclusiva el sitio TV Line.

Posteriormente otros portales prestigiosos como Deadline y Comicbook también difundieron el regreso de la serie, detallando que Noah Munck (Gibby) y McCurdy todavía no confirman su participación.

Además, se informó que Jay Kogen (Escuela de Rock, Los Simpson) y Ali Schouten (Diario de una futura presidenta) serán los productores de este regreso.

Destaca que Dan Schneider no participará en la nueva entrega, pues Nickelodeon rompió lazos con él en 2018 luego de una investigación tras diversas quejas por conducta inapropiada, señala Deadline.

Vaselina también regresará en Paramount +

Este no es el único regreso pensado para el futuro servicio Paramount +, pues la esperada serie televisiva basada en el musical Vaselina (1978) será una de las apuestas de su catálogo tras el rechazo de HBO Max Grease: Rise of the Pink Ladies es el título del proyecto, que se rodará en California bajo la supervisión de los mismos estudios que crearon la famosa película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.

La idea de hacer nuevas versiones de producciones de éxito es la misma que ha seguido la cadena de televisión NBC para su plataforma Peacock, que acaba de estrenar la serie Saved By The Bell adaptada al 2020, o la que aplicará The CW con una nueva tanda de aventuras de las míticas Chicas Superpoderosas pensada para adultos.