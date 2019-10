Icono de Mayos quiere ser parte de Algodoneros

Presente en la inauguración de la LMP en Guasave, Jesús “Jesse” Castillo dice que se recupera de una lesión, pero que en diciembre estará en condiciones de jugar

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Desde las alturas de una de las cabinas del renovado estadio Francisco Carranza Limón, un icono de los Mayos de Navojoa atestigua la inauguración de la temporada 75 de la Liga Mexicana del Pacífico entre Algodoneros de Guasave y Cañeros de Los Mochis.

Es Jesús “Jesse” Castillo, uno de los mejores bateadores mexicanos de los últimos años, Novato del Año con Águilas de Mexicali hace ya algunos ayeres e ídolo de la afición de los Mayos de Navojoa, equipo con el que ha dado sus mejores temporadas y al que todavía pertenece.

Su estancia en Guasave no es casual, ya que ha adoptado esta ciudad para vivir y sus hijas son guasavenses. Ahora quiere ser parte de los Algodoneros.

“Yo radico aquí, mi esposa y mis hijas son guasavenses, para mí estaría de perlas el poder jugar aquí con Algodoneros, siempre y cuando el club pueda requerir de mis servicios”, comentó.

Castillo reconoció que, aunque en este momento puede tomar turnos al bat ya que se recupera de una lesión, no está físicamente al 100 por ciento.

“Físicamente cada día me he sentido mucho mejor, afortunadamente tuve estas semanas de pretemporada con Navojoa donde me sentí a la perfección y en este momento lo que estamos buscando es tratar de retomar mi nivel, primeramente beisbolístico y luego físicamente, conforme van pasando los días llegar al 100 por ciento”, expresó.

El primera base aclaró que después de que los directivos de Mayos de Navojoa le dijeron que no estaba considerado para hacer el equipo debido a sus problemas físicos, le prometieron que si salía la oportunidad de algún equipo iban a buscar la manera de no truncar el movimiento.

“Y estamos a la espera de que pueda surgir un interesado y que ellos puedan tener esas ganas de hacer ese cambio. En este momento yo estoy para poder jugar, pero sé que todavía me falta en lo físico, pero por eso hemos optado de irnos a Monclova para seguir con este proceso de fortalecimiento y mentalizarnos para 2020 con Acereros”, expresó.

La idea es que estando en Monclova platicará con los directivos del club de la LMB para que si se abre la posibilidad de poder jugar en diciembre con algún equipo de la LMP le den esa oportunidad de jugar.