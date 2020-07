Identifique los errores mÃ¡s comunes en materia de finanzas personales

Identifique los errores más comunes en materia de finanzas personales

Condusef hace algunas recomendaciones para que identifique ¿Qué cambiaría para no repetir los errores financieros y qué haría para mejorar?

Istar Meza

Lo importante de cometer errores, aunque cuesten caros, es aprender de ellos para no repetirlos, advierte la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, pero para esto, primero se deben de reconocer las fallas, ya sea por tomar decisiones apresuradas o desinformadas.

Condusef detalla los errores más comunes en materia de finanzas personales, lo que es conveniente realizar en el presente y lo que se puede hacer para mejorar el futuro de las mismas.

Entre los más grandes errores que se cometen están: llevar una vida que no se puede costear; no hacer un presupuesto o salirse de éste; contraer demasiadas deudas; usar la tarjeta de crédito como dinero en efectivo y pagar todo con ella; pensar que se tendrá un mejor ingreso en el futuro y no utilizar el crédito a favor.

En este sentido, la comisión recomienda no caer en excesos, aprender del pasado y gastar acorde al nivel de ingresos, ya que es algo que le evitará al usuario llegar al endeudamiento o a poner en riesgo las finanzas.

Dice que también es importante realizar un presupuesto, pues funciona para tener un control del dinero, y para realizarlo solo se tienen que sumar todos los ingresos, sin omitir nada; restar los gastos básicos como renta, alimentación, transporte, servicios de luz, agua, gas, etcétera y el resultado determinará la capacidad de endeudamiento o de ahorro.

La Condusef lo recomienda realizar cada mes o quincena, así no se perderá ningún movimiento en las finanzas; una vez realizado el presupuesto se sabrá la cantidad que se tiene para ahorrar. Lo siguiente es dar seguridad al dinero, advierte la Comisión, no ahorrar debajo del colchón, sino abrir una cuenta de ahorro; investigar qué instituciones financieras ofrecen las mejores condiciones.

Por último, aconseja el consumo inteligente, ya que así se evitan realizar compras por impulso o por querer aprovechar ofertas, y para ello se requiere pensar antes de querer hacer una compra si de verdad se necesita ese producto, de ser así, comparar precios y calidad en diversos establecimientos.

Condusef recomienda pensar en el futuro y ahorrar para el retiro, de modo que si no se tiene un trabajo fijo se considere contratar una cuenta de Afore y ahorrar voluntariamente parte de los ingresos y si ya se cuenta con una, se investigue acerca de los rendimientos que ofrece de acuerdo a la edad y se elija la que sea más conveniente.