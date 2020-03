Idris Elba da positivo al coronavirus

La mañana de este lunes, el actor Idris Elba sorprendió a seguidores al subir un video en su cuenta de Twitter, donde confirma que dio positivo al coronavirus.

El actor británico, de 47 años, agrega en el video que desde que se enteró ha estado aislado y recomendó a sus seguidores quedarse en casa, mientras que dijo, seguirá informando de su estado de salud.

“No tenía síntomas, me hice la prueba porque estuve expuesto a alguien que estaba contagiado. Esto es serio, hay que pensar en la distancia social”, dice en parte del video que dura poco más de 2 minutos.

“Esta mañana di positivo por Covid 19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus. Quédese en casa y sea pragmático. Te mantendré informado sobre cómo estoy. Sin pánico”, dijo.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ