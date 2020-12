IEES pide más de 608 MDP para operar y para partidos; Consejeros dicen que ya es decisión de partidos devolver dinero

De este presupuesto un total de 417 millones de pesos es para el tema de la operatividad del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en un marco donde habrá elecciones y más 191 millones 227 mil 773 pesos serán para partidos

Antonio Olazábal

No son 417 millones de pesos, en total el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa requiere 608 millones 227 mil 773 pesos para su operatividad y para los partidos políticos, explicó Karla Peraza Zazueta, presidenta del IEES.

El 2021 es año de elección, y será el órgano garante en materia electoral quién organizará los comicios donde se elegirán diputaciones, alcaldías y Gobernador del Estado. Es por eso que Peraza Zazueta justificó el presupuesto que solicita al Ejecutivo estatal, mismo que aprobará o no el Congreso del Estado.

“El presupuesto fue de 417 millones... y no es que difícilmente se pueda mover, yo he estado diciendo lo que nosotros presupuestamos, obviamente nosotros presupuestamos lo que es lo óptimo, lo que es lo ideal, claro que siempre hemos llegado a acuerdos con los y las diputados”.

--¿Estos 417 incluyen el gasto operativo del instituto y también de los partidos políticos?

“No, es el puro gasto del instituto”.

La presidenta del IEES indicó que las necesidades del instituto son muchas, y en un año de pandemia, los recursos se requieren para implementar los protocolos para evitar contagios de Covid-19.

“El instituto hace un presupuesto con las necesidades de un proceso electoral...es un presupuesto muy estudiado, analizado, con las necesidades de este instituto al ser un proceso electoral donde se renueva la Gubernatura, las alcaldías, las diputaciones, en donde tenemos más partidos políticos”, mencionó.

“Son una serie de detalles que no nos habían tocado como instituto aportar... pero sobre todo en la pandemia, en el tema de la pandemia es un dato no menor, simplemente en estos tres datos: el convenio que no habíamos tenido con el INE, el tema del reclutamientos de los supervisores y el tema de la pandemia solamente ahí, que no habíamos tenido insisto, ni en 2016, ni en el 2018, ahí nada más son 60 millones que no traíamos, me pongo a darte datos y es por eso el presupuesto”, añadió.

De los 608 millones 227 mil 773 pesos que se destinarán al IEES, 191 millones 227 mil 773 pesos son para partidos políticos; Óscar Sánchez Félix, Consejero electoral del instituto detalló que ellos como órgano garante requieren sus 417 millones de pesos, pero si los partidos quieren regresar sus prerrogativas, pueden hacerlo.

“Se tienen que abrir en el Estado 36 oficinas también, donde se tiene que contratar personal, comprar mobiliario, computadoras, todo eso, entonces es uno de los gastos más representativos en el presupuesto, que es inevitable que lo hagamos, no se puede reducir eso”, compartió.

“En el caso de las prerrogativas tampoco se puede reducir porque es una fórmula que viene en la ley, y nosotros como órgano electoral tenemos que regirnos por los principios constitucionales, uno es la legalidad, no podemos hacerlo de otra forma...ya depende de los partidos si ellos deciden por su cuenta algunas prerrogativas”, indicó.