Iglesia en Mazatlán suspende procesión de Catedral a La Puntilla, el 12 de diciembre

Quienes tengan mandas, lo pueden cumplir de manera personal el día que puedan o gusten de diciembre, caminando de Catedral a La Puntilla y allá rezar el Santo Rosario o haciendo la oración de algunos Padres Nuestros y Aves Marías y cumplen su promesa, dice el Obispo Mario Espinosa Contreras

Belizario Reyes

Por la pandemia, la Iglesia católica en el puerto suspendió para el 12 de diciembre la procesión que cada año se realiza de Catedral a la Virgen de la Puntilla, anunció el Obispo Mario Espinosa Contreras.

"Por las razones obvias sanitarias de este año, se suspende el 12 de diciembre, no vamos a ir en procesión a La Puntilla, ni vamos a tener la celebración allá en la explanada de la venerable imagen de Nuestra Señora, porque debemos tener precauciones y observar lo que las autoridades nos van indicando", continuó.

"Pero hay personas que tienen manda, que tienen promesas de ir a La Puntilla en esa procesión, lo pueden cumplir este año de manera particular, de manera personal el día que puedan o gusten de diciembre, caminando de Catedral a La Puntilla y allá rezar el Santo Rosario o haciendo la oración de algunos Padres Nuestros y Aves Marías y cumplen su promesa".

En la misa que también se transmitió vía radio y redes sociales, recordó que el homenaje que cada quien da a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, lo pueden hacer cualquier día de dicho mes, no necesariamente el 12, para no favorecer que haya aglomeración de personas, pues ahorita no conviene que haya tales aglomeraciones para prevenir contagios del Covid-19.

"El día 12 de diciembre es fiesta de guardar, tenemos las celebraciones como si fuera domingo, a partir de las tres de la tarde (en la Catedral) va a haber una lectura de la palabra que van a tener los seminaristas cada media hora, pero durante unos 15, 20 minutos y dando la sagrada comunión, pero sí pedimos que nos repartamos a lo largo de diciembre, por el bien de todos", reiteró.

Agradeció a Dios y a la Virgen de Guadalupe porque este año en el sur de Sinaloa no se lamentaron ciclones.