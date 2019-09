Iglesia llama a no ser indiferentes al dolor de los migrantes

En Mazatlán, la parroquia San Francisco de Asís celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con una retrospectiva fotográfica de la historia de su comedor y un exhorto a la sociedad a no tener miedo de ayudar a quienes en el caminos sufren hambre, sed y peligros

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ “No se trata sólo de migrantes, se trata de nuestros miedos”. Así, durante la homilía de este domingo, la Iglesia católica llamó a la población a no sentir temor por ayudar a quienes se han visto obligados a huir de sus países o sus lugares de origen, víctimas de la pobreza, la violencia y la injusticia.

Durante la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, desde la Parroquia San Francisco de Asís, fray Juan Sagahú lamentó que muchas personas han perdido sentido de humanidad y son indiferentes frente a quienes sufren hambre, sed y peligros en el camino.

Pero también habló de aquellos que, por miedo, no se atreven a ayudar a los migrantes, a quienes se observa cada vez más en las calles de Mazatlán, un municipio que forma parte de la ruta del Pacífico en el éxodo de centroamericanos hacia los Estados Unidos.

“Como humanos debemos vencer nuestros temores, acogerlos y ayudarlos de acuerdo a nuestras posibilidades; no importa si somos creyentes o no creyentes, que como ciudadanía hagamos algo por ellos, porque a veces sólo nos quejamos de que invaden las calles, de que están ahí, pero no hacemos nada”, conminó el sacerdote.

En el mismo sentido, exhortó a las autoridades a crear espacios adecuados para estas personas, ya que actualmente en la ciudad no existe ningún albergue, y son pocos los esfuerzos por brindarles asistencia, como el que se realiza en este templo con la habilitación del comedor sanfranciscano, el cual abre sus puertas todos los días para dar alimento y otros servicios a migrantes en tránsito, que se bajan por unas horas del tren para buscar ayuda.

Durante la homilía, fray Juan Sagahú compartió el mensaje del Papa San Francisco, quien advierte que las migraciones ponen en situación vulnerable a millones de seres humanos en todo el planeta, debido a las guerras y la explotación de los recursos naturales en varias regiones.

De igual manera, el presbítero recriminó cómo aquellos países que fabrican armas y originan conflictos en otros países, luego cierran sus puertas a los refugiados, quienes ven violentados sus derechos en todo el orbe.

“Las guerras afectan sólo a algunas regiones del mundo; y sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en dichos conflictos, y aquellos que las fabrican y originan esos conflictos no quieren hacerse cargo de aquellos que después tienen que salir para poder salvar sus vidas”, criticó ante decenas de feligreses.

Como parte de la conmemoración, el equipo de voluntarios del comedor renovó su compromiso de continuar en esta labor, que cada día se hace más apremiante, pues tan solo en lo que va del año se le ha dado atención a cerca de 2 mil migrantes: con comida, un lugar de descanso, acceso a una llamada telefónica y palabras de aliento. Pero hacen falta manos. Así que se lanzó la invitación para que más personas participen en el voluntariado.

¿Qué significa ser migrante?

Las imágenes muestran una escena con un río, una montaña, un pato y otros animalitos. El dibujo es de la niña Sandy, de algún lugar de Guatemala, al recordar el pueblo donde vivía. Es una de las tantas historias de los migrantes que han pasado por la parroquia San Francisco de Asís, de la colonia Salvador Allende, situada a unos metros de las vías del ferrocarril. Por su misma ubicación, los vecinos se hallan familiarizados con el ir y venir de los centroamericanos, quienes muchas veces se aventuran a cruceros de la zona urbana para pedir algo de dinero.

Desde un singular tendedero, los mensajes de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y de los propios mexicanos fueron exhibidos a la entrada de la iglesia: “Ser migrante es alguien que busca salir adelante en su vida”; “buscando mi lugar en este mundo”; “salir del país en busca de dinero”...

Son algunas de las expresiones que se pueden leer junto al comedor, que ha atravesado por varias transformaciones y ha recibido a miles de personas en una labor que data de muchos años, pero que comenzó a ser más sistematizada entre 2010 y 2013.

La historia del comedor quedó plasmada en una exposición fotográfica, donde aparecen algunos de los rostros de la caridad y también los “hermanos” que han llegado a este espacio en busca de una mano solidaria.

En su travesía desde la frontera sur, el punto más cercano antes de llegar a Mazatlán es Guadalajara, donde existe un refugio para migrantes, así que cuando arriban a este puerto a bordo de la “bestia”, llevan entre 12 y 18 horas sin comer o sin tomar agua, relató fray Alicio Serrano, uno de los coordinadores del comedor.

El religioso comentó que el rango de edad de los migrantes que reciben es entre 18 y 39 años de edad. La mayoría son hombres que viajan solos o en grupo, y muy pocas familias.

Pero lo que sí es una constante es la violencia que padecen desde que inician su travesía.

“La violencia inicia desde que salen de su tierra, al cruzar la frontera, todas las negligencias que padecen por el gobierno, por los grupos de delincuentes, narcos, maras y todas estas cuotas que tienen que pagar para seguir avanzando, para subirse al tren, para tener acceso a las vías a un camino más rápido para llegar”, reveló.

Desde 1914, cada 29 de septiembre, la Iglesia católica expresa su preocupación por las diferentes categorías de personas vulnerables en movimiento, por lo que conmina a los fieles a orar por los desafíos que enfrentan estas personas durante las migraciones, pero también a hacer algo para ayudarlos.

Ubicación:

Parroquia San Francisco de Asís

Calle Alfonso G. Calderón #309.

Colonia Salvador Allende. Mazatlán, Sinaloa.

Horarios de atención:

Lunes a viernes: 9:00 a 11:30 y de 16:00 a 18:00 horas

Sábados: 12:00 a 16:00 horas

Domingos: 09:00 a 12:00 horas.