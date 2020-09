Ignoraba Centro de Ciencias de Sinaloa que le fueron presupuestados $32 millones para atención de mujeres

La dirección del espacio científico y educativo no tenía conocimiento del recurso que les fue asignado para ejercer en 2020, y señaló no haberlo recibido a pesar de que les fue presupuestado

Belem Angulo

El Centro de Ciencias de Sinaloa fue incluido en el presupuesto estatal del actual ejercicio fiscal para atender y prevenir la violencia contra las mujeres con una bolsa de 32 millones 646 mil 950 pesos, sin embargo este recurso no ha llegado a la institución ni les fue notificado, reveló Luis Arturo León Tavera, director general.

"Entonces, estaba contemplada esa cantidad, yo también me acabo de enterar por medio de ustedes", reconoció en entrevista con Noroeste. "Al no tenerlo (el recurso) en mis cuentas, no te puedo hablar del mismo".

De acuerdo con el Anexo 43, documento que desglosa el presupuesto para mujeres e igualdad de género y que fue aprobado por el Congreso del Estado, los 32 millones de pesos para el Centro de Ciencias pertenecen al rubro de atención a niñas y mujeres en los servicios educativos que ofrece el espacio, más no se especifican los programas.

A este espacio se le destinó más presupuesto que al Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene una lista de nueve programas en conjunto y se les asignaron 22 millones 156 mil 233 pesos.

León Tavera destacó que los recursos no han sido entregados o ejercidos.

"Gobierno del Estado hace una planeación, junto a todas las Direcciones y Secretarías, en este caso es un presupuesto. Una cosa es presupuestar para programas, y otra cosa es aplicar el recurso. Ese recurso no ha llegado al Centro de Ciencias y nosotros no hemos aplicado nada", explicó.

Dedujo que el presupuesto estatal no ha sido aplicado de acuerdo a lo planeado, debido a la contingencia sanitaria por coronavirus.

"Más por la contingencia, han pasado seis meses en los cuales los presupuestos se nos vinieron, se cambió completamente la idea que teníamos de cómo operar el año".

"No creo que se pueda ejecutar este año. No creo que todo el presupuesto como se había planificado se vaya a ejecutar tal cual por las circunstancias que todos conocemos".

-¿Se van a mantener a la espera de estos recursos o van a tener acercamientos con el Gobierno del Estado?

-No, nosotros trabajamos con los proyectos que tenemos en nuestra planeación y seguimos trabajando con el recurso que ya Gobierno del Estado nos da.

CCS: UNA PLATAFORMA IDEAL PARA EL EMPODERAMIENTO FEMENINO

León Tavera reconoció que el espacio es adecuado para la aplicación de programas que empoderen a las mujeres del Estado.

"No es algo descabellado que puedan canalizar programas y proyectos en los cuales se ayude a las mujeres", dijo.

"El Centro de Ciencias es una plataforma ideal para poder apoyar estos proyectos, los museos y los centros de ciencias están preparados para responder esta demanda".

Lamentó que de 10 personas que culminan carreras de ingeniería a nivel mundial, solamente una es mujer.

"Está muy marcado que en ingeniería la mujer no entra, nosotros consideramos que tiene derecho y oportunidades en todos los campos y disciplinas", añadió.

"Tenemos buenas plataformas para poder apoyar, formar y construir comunidad, basados en la igualdad, responsabilidad e inclusión".