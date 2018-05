Ignorada la Alerta de Género, dice Teresa Guerra - Noroeste

OPINIÓN

Ignorada la Alerta de Género, dice Teresa Guerra

La activista del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa lamenta que la alerta no funcione como debería

Valeria Ortega

Teresa Guerra, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa lamentó que la Alerta de Violencia de Género no trascienda más allá de su decreto y que las instancias de Gobierno no cumplan con el papel que les corresponde.

"En Sinaloa se decretó la alerta de género pero no se activaron los diferentes niveles de Gobierno en el nivel de la exigencia y emergencia. No basta decretarla de papel, si no que realmente debe haber los niveles de coordinación y respuesta que ésta demanda", señaló.

