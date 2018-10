Ignorancia y protagonismo de diputada Montero calificar de chayote convenios de publicidad entre Congreso y medios

Se analiza recurrir a instancias legales y demandar a la diputada por difamación, comentó Xicoténcatl Barajas, editor de revista Aquí Política con Tambora

Claudia Beltrán

25/10/2018 | 10:00 AM

CULIACÁN._ En la declaración de Karla Montero, diputada del Partido Encuentro Social de confundir "chayote" con los convenios de publicidad entre Congreso y medios, hay ignorancia y protagonismo, dijo Xicoténcatl Ramón Barajas Escalante.

El editor responsable de la revista y portal con 42 años de existencia mencionó que la legisladora desconoce cómo se complementa un medio de comunicación que genera empleos y paga impuestos a través de los cuales ella recibirá su pago.

Se analiza recurrir a instancias legales y demandar a la diputada por difamación, comentó en conferencia de prensa.

Añadió que la lista que Montero exhibió en conferencia de prensa del martes pasado durante la sesión del Congreso no hay nada oculto, sino que está en el portal de transparencia.

Aclaró que en el caso particular no son ninguna empresa fantasma ni tampoco hay improvisación.

"No somos improvisados, no somos fantasmas, a lo mejor ella es fantasma porque no sabemos de dónde salió, porque cuando menos pensamos la vimos en la curul", expuso Barajas Escalante.