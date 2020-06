Iker Casillas no se presentarÃ¡ a elecciones por presidencia de la FederaciÃ³n EspaÃ±ola de Futbol

FUTBOL

Iker Casillas no se presentará a elecciones por presidencia de la Federación Española de Futbol

El madrileño, ganador también entre otros títulos de tres Champions, cinco Ligas con el Real Madrid y una con el Porto, vio cortada su trayectoria con los 'dragones' el pasado año al sufrir un infarto en un entrenamiento

Sinembargo.MX

15/06/2020 | 10:03 AM

MADRID._ Iker Casillas, ex guardameta y ex capitán del Real Madrid y de La Roja, y que estos últimos años ha militado en el Porto luso, ha comunicado este lunes que no se presentará definitivamente a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Futbol (RFEF), como era en principio su intención.

“El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano”, señala en un comunicado.

La RFEF, organismo presidido desde el 17 de mayo de 2018 por Luis Rubiales, formalizó el pasado miércoles la convocatoria de elecciones a la presidencia, que se celebrarán el 17 de agosto, si este mes se considera hábil por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para los comicios federativos; o el 17 de septiembre, si no es así.

Casillas entiende en su escrito que “es momento de sumar y no dividir porque el futbol y la sociedad lo necesitan”, y que “en el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones solo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es fundamental”.

No obstante, el campeón mundial en Sudáfrica 2010 y doble ganador de la Eurocopa en 2008 y 2012 con la selección española advierte que “no es una puerta cerrada de cara al futuro”.

Pese a estas palabras, también vierte críticas.

“Quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el futbol español y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello”. “Espero que en próximas elecciones se pueda dar, conmigo o con otros candidatos”, precisa.

No obstante, asegura que se pone “a disposición del CSD, RFEF, LaLiga, AFE y sus respectivos presidentes para aquello que puedan necesitar” de su parte y señala que estará “encantado en poder colaborar por el bien del futbol”. “Hoy debemos estar todos juntos para salir adelante”, insiste.

Iker Casillas también agradece a su equipo de trabajo “por estos apasionantes meses de precampaña” que han vivido “a las instituciones y al mundo del futbol en general” y concluye su escrito deseando que “dentro de la gravedad de la situación” todos estén “lo mejor posible”.

El madrileño, ganador también entre otros títulos de tres Champions, cinco Ligas con el Real Madrid y una con el Porto, vio cortada su trayectoria con los “dragones” el pasado año al sufrir un infarto en un entrenamiento y logró salvar la vida gracias a las asistencias médicas y a la rápida intervención del doctor Nelson Puga. Aunque se resistió de inicio a la retirada, al final la salud le obligó a colgar los guantes, pero no a seguir cerca del futbol. Incluso el 17 de febrero, tras comunicar al Porto que dejaba el balompié, Casillas anunció oficialmente que se presentaría a las elecciones de la RFEF, pretensión que se ha desvanecido este lunes tras varios días de rumores.