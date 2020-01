Imagen de George Lucas cargando a Baby Yoda rompe el internet

Noroeste/Redacción

Durante la noche de este jueves, se difundió una fotografía que ha roto el internet, pues en ésta parece George Lucas, creador de Star Wars, cargando a Baby Yoda, citó 24-horas.mx.

La imagen fue compartida por el director Jon Favreau y rápidamente ha obtenido miles de “me gusta”, así como cientos de comentarios halagando el épico momento.

