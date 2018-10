Imagen de Quirino estÃ¡ en juego por colchongate: Sicarios

Imagen de Quirino está en juego por colchongate: Sicarios

El analista político dijo que el Gobernador de Sinaloa debe de actuar de manera transparente e impulsar una investigación independiente y neutral

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel de no actuar de manera transparente e impulsar una investigación independiente y neutral sobre el caso de los colchones viejos y dañados repartidos a los damnificados por las lluvias, podría quedar marcado por este caso por el resto de su administración, aseveró el analista político Alejandro Sicairos Rivas.

En entrevista para Noticiero Noroeste, dijo que se debe dar transparencia a la investigación y de eso depende en gran parte el prestigio del gobierno de Ordaz Coppel.

Señaló que se debe crear una comisión neutral para que se investigue el caso, ya sea conformada por el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, autoridades de transparencia y donde pueda participar de igual manera la sociedad civil.

“Es Quirino Ordaz Coppel quien debe tomar toda la voluntad política para que se investigue no tanto por el gobierno y por la Fiscalía, sino por una comisión neutral de ciudadanos, Comisión de Derechos Humanos, de transparencia, para que lo que resulte sea creíble”, acotó Sicairos.

El periodista aseveró que podría cerrarse el caso con la detención del coordinador administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Castro Olivas, pero esto dejaría muchas dudas y conjeturas, las cuales atacarían al gobernador.

“Eso es lo que está exasperando más a la sociedad porque no se está actuando como la sociedad está pidiendo. Ya lo decía el Congreso del Estado, que caigan los peces gordos que se vieron involucrados en esto, el Gobernador no ha actuado, no ha procedido... la cuerda se está rompiendo por lo más delgado... pero hay que ir más a fondo, más arriba... no se vale en estos momentos ofrecer una indagatoria superficial que genere muchos más preguntas que las que se están respondiendo”, comentó.

“Si esto queda en otro capítulo de impunidad, el más afectado va a ser el Gobernador Quirino Ordaz Coppel porque este estigma se le va a marcar a su gobierno”, expresó.

Sobre la falta de transparencia en conocer a la empresa que vendió los colchones, dijo es parte de una serie de impericias casi como una “bola de nieve”, desde las afectaciones ocasionadas por las lluvias de la depresión 19-E, donde el titular de Protección Civil evadió responsabilidades, y terminó con la renuncia del encargado de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Enrique Villa Rivera.