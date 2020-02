Imelda Castro estÃ¡ bien, es muy buena: Rocha Moya

Imelda Castro está bien, es muy buena: Rocha Moya

El senador manifestó que si es Castro Castro la candidata por la gubernatura, le dará su apoyo

América Armenta

28/02/2020 | 11:50 AM

CULIACÁN._ Rubén Rocha Moya, senador de Morena, resaltó que quien fuera su compañera de fórmula para la senaduría, Imelda Castro Castro, es un buen cuadro para ir por la gubernatura de Sinaloa, luego de que el nombre de la senadora ha sido mencionado en reiteradas ocasiones últimamente, en especial por Tatiana y Manuel Clouthier Carrillo.

“Es mi compañera, la estimo mucho y conozco sus atributos”, resaltó Rocha Moya de Castro Castro.

Y a pesar de estar consciente de que “no son tiempos de destape”, declaró que está permitido en la democracia

“Yo voy con el candidato que postule Morena, si es Imelda con Imelda sí soy yo, voy conmigo”, abundó. Sin embargo aún no saben si en Sinaloa será mujer la persona candidata por la gubernatura de Morena, pues se elegiría por el principio de paridad.

En cuanto a la mención que se había hecho de que el senador podría ser candidato al ejecutivo estatal, se limitó a opinar que se siente contento de que lo mencionen, pero que no le da sentido que piensen eso, ya que él fue en dos ocasiones candidato, en 1986 y 1998.

“Ya se los he dicho muchas veces, he sido candidato dos veces, ustedes no nacían cuando yo fui candidato, el 86 fui candidato, justamente tuve de adversario del PAN a Maquío Clouthier”, aseveró, pues la declaración la realizó a los medios en el Congreso, lugar al que acudió para ver la develación de la placa del nombre de Manuel Jesús Clouthier del Rincón en el Muro de Honor del pleno.

Lo que hace ahora, de recorrer las sindicaturas y hablar de las labores que realiza, aseguró que no es proselitismo, sino trabajo.

Explicó que es su deber informar a la ciudadanía que le dio el voto lo que ha hecho, pero que no le molesta que haya escrutinio y especulación.

“No crean que tengo enfermedades de obsesión, yo soy senador”.

Por último dijo que él no paga encuestas, las consideró inútiles y no es algo en lo que va a invertir su dinero.

Fallo del Tribunal

El senador manifestó que Alfonso Ramírez Cuéllar es una persona profesional, con mucha experiencia y con sentido de la pluralidad, por lo que celebró el fallo del TEPJF.

“Va, sin lugar a dudas, a convocar a la unidad y lo va a lograr, vamos a tener un procedimiento para elegir a dirigentes estables ya, yo creo que ha sido para bien”, agregó Rocha Moya, esperando que con la decisión del Tribunal se fortalezca el proceso del nombramiento del dirigente de Morena nacional, así como en los estados como Sinaloa que no tiene a nadie al frente de la dirigencia estatal, además de que estaría por corto tiempo, ya que es interino con el fin de que convoque a elecciones.