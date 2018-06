Impacta económicamente pérdida y desperdicio de alimentos - Noroeste

CONSUMO DE ALIMENTOS

Impacta económicamente pérdida y desperdicio de alimentos

Hay un impacto económico, ambiental y social en el desperdicio de alimentos, que a nivel mundial representa un 32 por ciento

Istar Meza

Hay un problema global con poca trascendencia mediática en México: el de las pérdidas y desperdicios de alimentos, que tienen un alto impacto económico, ambiental y social.

Según una estimación que en 2011 publicó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más del 32 por ciento de todos los alimentos que se producen en el mundo se pierden o se desperdician.

La Coordinadora Regional CIAD, Culiacán, María Dolores Muy Rangel, detalló que en México el índice de pérdidas nacionales es de 37 por ciento, la seguridad alimentaria se ve amenazada por el desperdicio, ya que limita el acceso a alimentos seguros, inocuos y constantes, conduciendo a la inseguridad alimentaria.

Destacó que el 37 por ciento de los alimentos que se desperdician son una cantidad suficiente para alimentar a más de 7 millones de personas en pobreza extrema, que no tienen acceso a alimentos diariamente y que viven con inseguridad alimentaria; y que la única política pública que existe es la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Al comprar un melón, hay que llegar y lavar, desinfectar, refrigerar de unas seis a 12 horas, normalmente por la noche, para que en la mañana se procese, hay que pelar y cortar todo, ponerlo en un recipiente preferentemente de baja permeabilidad, porque de ahí es más fácil tomar en porciones

Muy Rangel señaló en el estado el sistema actual alimenticio lo atiende el DIF en un 30 por ciento, con desayunos y despensas dirigidas a las personas más necesitadas.

En la búsqueda de crear sistemas alimentarios sostenibles, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. en 2016 creó la “Red Temática en Seguridad Alimentaria”, para reducir y valorizar las pérdidas y el desperdicio de alimentos.

La red se conforma por más de 80 miembros, entre ingenieros, maestros en ciencias y doctores en alimentos de más de 22 estados de la República.

En el caso de Sinaloa están trabajando con las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis; en 2017 la red no operó por falta de financiamiento, para este año 2018 se logró obtener recurso por parte de Conacyt.

María Dolores Muy Rangel, Coordinadora Regional CIAD y José Basilio Heredia, investigador titular de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos



El investigador titular de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos, José Basilio Heredia, destacó que en Sinaloa hay una alta producción primaria, con poca transformación, por lo que el valor agregado es muy rezagado en la cadena de producción.

Señaló se están produciendo alimentos, mismos que se están desperdiciando, ya que de o que se produce, entre lo que se consume, es un igual lo que se pierde y a nivel mundial, es decir, un 50 por ciento de los alimentos.

“No solo el alimento de campo, el que ya está producido y procesado también tiene pérdidas considerables; por corta vida de anaquel, pérdidas considerables de las prácticas del mismo manejo”, advirtió.

Muy Rangel explicó que la PDA se traduce en pérdidas en la inversión agrícola, que al final reduce los ingresos de los productores e incrementa los precios al consumidor; también se desperdician recursos utilizados durante la producción de los alimentos desperdiciados, como lo son el agua, la tierra y la energía.

“Se dice que, si no tenemos cuidado con hacer uso adecuado de nuestra materia prima, en un futuro próximo no vamos a alcanzar a nutrirnos, ni tampoco va a alcanzar el agua para generar tanta materia, ni para los animales”, advirtió.

En la parte de comunicación y sensibilización la red trabaja con cadenas de supermercado, con productores, amas de casa, académicos, empresarios, banco de alimentos, en la promoción de un sistema alimentario sostenible.

Es más económico comprar productos con valor agregado, como la lechuga que ya viene cortada y desinfectada en bolsa porque se aprovecha más.

¿Cómo se logra un sistema alimentario sostenible?

Muy Rangel indicó que para lograr un sistema alimentario sostenible se requiere diversificar cultivos, producción, manejo adecuado de los recursos y buscar alternativas de valor para sumar a la cadena, y finalmente un trabajo arduo de capacitación con los consumidores.

Además, se requiere de una política pública que se concentre en un trabajo exclusivo para reducir la PDA, ya que es una cultura que se debe inculcar desde la infancia, de buenas prácticas en el Campo y en la Ganadería, para el manejo, manufactura.

“Esto es tan amplió, un ejemplo: si como comprador no sabe mezclar que va a almacenar, contra qué, se va a inducir a pérdidas; es una cultura desde pequeños, empezar a ver cómo vamos a reducir…en el campo, buenas prácticas de manejo”, advirtió.

Basilio Heredia dijo que se trata de capacitación, concientización, cultura, desde un empleado dentro de una empresa, hasta los hogares, de tener conciencia del cuidado de los alimentos.

Señaló que los productores lo que requieren es un laboratorio de postcosecha, planta de alimentos para el desarrollo de nuevos productos y la estabilización de la vida de anaquel.

“Es la utilización de todos los recursos e incluso que donde tú estás produciendo ese alimento, que el ambiente no tenga consecuencias, porque ese residuo no va a ir a dar al ambiente como ocurre regularmente en los canales, que se satura de biomasa de hortalizas”, explicó.

Muy Rangel dijo que en CIAD se trabaja en el tema de valor agregado, para evitar pérdidas y rescatar, pero falta incluir talleres enfocados específicamente en el tema de PDA; ya que hay pérdidas y hay desperdicios, que no son lo mismo.

“En una compañía que deshidrata mango, la fruta llega, se lava y se pela lo que ellos quieren es la pulpa y la cáscara no la necesitan, lo que puede ser un desperdicio; pero también hay proyectos para el aprovechamiento de los desperdicios, como son los biofertilizantes, la generación de biocombustibles, generación de material de fibra, celulosa y tenemos que irnos hacia ese nivel”, señaló.

Destacó el interés debe enfocarse en el aprovechamiento integral, un sistema de alimentación sostenible, utilizar todos los recursos y que el ambiente incluso no tenga consecuencias.

Dijo que sin los alimentos no hay nutrición, por otro lado, los alimentos generan valor, además una industria de alimentos genera empleos, impacto social, impacto económico a través de transformación, por lo que es importante valorar las PDA.

El especialista en alimentos dijo que desde hace 4 años se tiene producción excedente, pero no se tiene utilización adecuada de esos recursos, por lo que las pérdidas son demasiadas, mientras que hay poblaciones muriendo de hambre.

Se requiere mejorar la forma de administrar los recursos en los hogares, del uso que se debe dar a los productos que se llevan al hogar, para extender su vida y literalmente se consuma, de tal manera que se logren las menores pérdidas posibles.

La traducción de pérdidas

Para la doctora Muy, que lo que se pierde también es dinero, y ejemplifica: si se compra una bolsa de limón y no se tiene un manejo adecuado y se pierden 15 limones, al final lo que se perdió además del producto es el dinero que costaron esos 15 limones.

Basilio Heredia dijo que en ocasiones es más económico comprar productos con valor agregado, como la lechuga que ya viene cortada, lavada y desinfectada en bolsa, aunque sea más cara en precio, pero es más barata en peso que la cabeza completa de lechuga, que se pierde en el refrigerador más fácilmente.

“Dónde está realmente el ahorro, cuando vienen tirando la mitad de esa cabeza de lechuga, porque se oxidó, se comenzó a pudrir en el área de refrigerador y a ese tipo de valorización no le ponemos atención; porque no nos damos cuenta de todo lo que sacamos a la basura del refrigerador, de la parte de abajo, del medio y de arriba, de todos los alimentos que no consumimos”, detalló.

Destacó que se requiere mejorar la forma de administrar los recursos en los hogares, del uso que se debe dar a los productos que se llevan al hogar, para extender su vida y literalmente se consuma, de tal manera que se logren las menores pérdidas posibles.

“Hay estrategias: si se compra un melón, hay que llegar y lavar, desinfectar, refrigerar de unas seis a 12 horas, normalmente por la noche, para que en la mañana se procese, hay que pelar y cortar todo, ponerlo en un recipiente preferentemente de baja permeabilidad, porque de ahí es más fácil tomar en porciones”, explicó.

Recomendó procesar las frutas porque se garantiza mayor vida y que se consume todo; comprar frutas de temporada para bajar costos; separar porciones también de carnes como el pollo; congelar el plátano cuando llega a cierto estado de madurez y congelar en bolsas separadas, para llevarlo directo a la licuadora; son cuestiones dijo, que ayudan mucho a reducir pérdidas y a mantener la economía familiar.