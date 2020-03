Impacta paro de mujeres vida cotidiana de Guasave

Aunque hubo mujeres que sí salieron a trabajar, se sintió la ausencia de las féminas en las actividades de la ciudad

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- No fue día de asueto, pero así se sintió en las calles de Guasave. Menos vehículos circulando, pocas mujeres yendo y viniendo. El Género femenino hizo sentir su ausencia en la vida cotidiana y en los espacios públicos.

En las escuelas reinó el ausentismo, sobre todo en preescolar y primaria, ya que las maestras se unieron al movimiento Un día sin mujeres, con permiso de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, ante lo cual, los padres de familia decidieron no llevar sus niños a estudiar.

Uno de los planteles donde no hubo actividad fue la primaria Carmen Serdán, donde de los 14 docentes que están frente a grupo, 12 son maestras, pero los grupos que son atendidos por los dos únicos profesores no asistieron, informó el director Óscar Antonio Durán Aguilar.

En el preescolar Rafael Buelna Tenorio no hubo actividad, porque todo el personal docente es femenino, ante lo cual desde el viernes se dio aviso a los padres de familia que ese plantel se unía al paro laboral Un día sin mujeres.

En las calles, la presencia del sexo femenino fue notoria, aunque no total. Por las aceras se observó a algunas camino a su trabajo porque o su empresa no tuvo condiciones para otorgarles el día o porque por su cuenta propia decidieron laborar.

El paro de mujeres se reflejó también con menos vehículos circulando por las calles, sobre todo en horas pico de entrada y salida de la escuela o el trabajo; de igual manera en los comercios, restaurantes y oficinas de gobierno pocas mujeres hicieron presencia.

En el Ayuntamiento de Guasave fueron 620 mujeres las que no trabajaron, lo que sí impactó en los servicios que se prestan a la ciudadanía, reconoció Gerardo Peñuelas Vargas.

“Aquí no es nada fácil sacar esta responsabilidad sin la colaboración del género femenino, aquí es fundamental la presencia de la mujer, estamos extrañando desde que llegamos a las compañeras trabajadoras, a las secretarias, a las funcionaras, tenemos evento mañana del Ismujeres y hay algunas cosas que tenemos que sacar, vienen algunas personas a hacer algún trámite y no entramos a los sistemas porque respetamos la privacidad de sus espacios de trabajo, pero estamos haciendo lo que podemos”, comentó el Secretario del Ayuntamiento.

Este paro nacional de mujeres servirá para reflexionar como funcionarios, compañeros de trabajo y como sociedad en general de la importancia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

“Nada funciona sin la mujer, simplemente no habría vida y en estos espacios de la administración pública municipal no hay trabajo sin ellas”, indicó, “este día va a servir no nada más como apoyo al movimiento, sino para la reflexión del género masculino y valoremos la importancia y empecemos a modificar nuestra actitud con ellas”, indicó.

Peñuelas Vargas detalló que las mujeres representan una tercera parte de la fuerza laboral del Ayuntamiento de Guasave, con una proporción aún menor en los espacios de primer nivel, por lo que esa es una asignatura que se tiene pendiente con el género femenino.