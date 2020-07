Impacto del desempleo en MazatlÃ¡n por el Covid-19 afecta a 100 mil personas, dice el Alcalde

Impacto del desempleo en Mazatlán por el Covid-19 afecta a 100 mil personas, dice el Alcalde

Por la parálisis económica de tres meses a consecuencia del citado fenómeno mundial, Mazatlán, como todos los municipios, sufre la falta de ingresos en el pago de impuestos municipales

Noroeste / Redacción

El cierre de tres meses del sector turístico por el Covid-19 generó en Mazatlán la pérdida de 25 mil empleos, lo que se traduce en la afectación de 100 mil personas, manifestó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

En su mensaje durante la presentación de la plataforma Mztourist APP en la Sala de Cabildo, manifestó que después de tres meses de parálisis económica en este municipio a consecuencia del citado fenómeno mundial, Mazatlán, como todos los municipios, sufre la falta de ingresos en el pago de impuestos municipales.

"Pero aquí en nuestra zona, en nuestro municipio, se recrudece más esta problemática porque por la vocación turística del puerto, el 65 por ciento de una forma directa o indirecta dependemos del turismo y 90 días de parálisis ha ocasionado trastornos económicos en la ciudad", continuó Benítez Torres.

Agregó que ayer por la mañana estuvo presente en una reunión virtual en la que participaron los 18 alcaldes de Sinaloa con el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado donde prácticamente presentó un panorama nada halagador para la ciudad en disminución de participaciones federales, pero bastante agresivo para que los presidentes municipales lo aterricen.

"Le decía yo al Secretario: no es lo mismo que usted hable con 18 alcaldes y a que yo tenga que hablar con 650 mil habitantes, su función es darme a mí la fórmula pero yo tengo que traducirla a recursos porque aquí el dar servicio público, iluminación, recolección de basura, recorte de pasto, parques, jardines, deporte pues no se puede hacer de forma virtual, tenemos que hacerlo con personas de carne y hueso", continuó.

Añadió que por ello no siempre hay buenas noticias, pero a pesar de ese panorama tan negativo, Mazatlán se cuece aparte de los demás municipios.

Pero no todo es malo para este municipio, pues gracias a un trabajo eficiente, transparente, de ahorro de recursos, de manejar los recursos del pueblo con mucho cuidado se ha podido salir adelante.

"Tan cierto es que, a ustedes les consta, que nunca detuvimos la obra pública en Mazatlán durante estos 90 días, porque si lo hubiéramos hecho, que es como nos exigía prácticamente el Consejo Nacional de Salud, hubiera sido un caos en Mazatlán", reiteró.

"Si el que cerrara el turismo, me refiero a playas, hoteles y lo que ustedes saben, nos generó una perdida de 25 mil empleos en Mazatlán, que traducido por familia nos da 100 mil personas, un poquito más de la quinta parte (de la población del municipio) se quedó sin fuente de empleo (de ingresos), imagínense que hubiéramos paralizado la industria de la construcción pública y privada, hubiera sido el doble de personas que se hubieran quedado sin empleo y esto estuviera peor".

Por ello dijo que las decisiones que se toman a nivel estatal, federal y municipal no siempre coinciden.

"Leíamos hoy en algunos portales, porque no hemos recibido información oficial de que ya están anunciando la reapertura de algunos lugares, sin embargo, nosotros no la compartimos, me refiero particularmente a gimnasios y otros, no lo compartimos porque sería poner en riesgo a que la pandemia crezca en Mazatlán", reiteró.

"Es volver a estar en posibilidades de dar un paso hacia atrás y pudiera paralizar al puerto turísticamente hablando, y eso sería una catástrofe para los mazatlecos, ustedes lo han sufrido, nosotros lo hemos sufrido, el pueblo lo sufre más, porque la mayoría está sin empleo".

Por ello dijo que aún cuando haya decisiones nacionales o estatales, en Mazatlán las cosas se hacen de manera diferente.

"Mi obligación es cuidar, no poner en riesgo lo que estamos construyendo en estos meses para salir en esta reapertura que, primero, es turística, luego es económica y luego es de crecimiento", reiteró Benítez Torres.