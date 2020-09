Impacto Sinaloense estrena su segundo disco

Con el disco De fiesta con Impacto, la agrupación celebra su quinto aniversario

Fernando Velasco

MAZATLAN._ Impacto Sinaloense cumple cinco años de vida musical, y lo celebra con un disco que recopila sus canciones favoritas.

De fiesta con impacto se estrenó este fin de semana y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La agrupación mazatleca adelantó que son siete temas los que conforman este disco, seis de ellos son cóvers de éxitos, y uno más es inédito y nació de la inspiración de Kevin Gerardo Piñón, bajoquinto del grupo.

Entre los títulos que nutren el contenido del disco están Cartitas y palabras, Ramito de violetas, Vámonos de fiesta, Mauricio, La calabaza, Tu cara de sufrir, entre otros.

"Son seis temas que grabamos en vivo, y uno más de estudio, que es inédito, y es una composición de Gerardo Piñón, nuestro compañero del grupo", adelantó Arnulfo Sánchez, vocalista de Impacto Sinaloense.

Cabe recordar que el primer disco de esta joven agrupación fue La vida alegre, donde recopiló temas inéditos de diferentes compositores.

Ahora, este segundo disco optaron por sus cóvers favoritos y será la única manera en que festejen debido a la pandemia por coronavirus.

"Vamos a festejar entre nosotros, los integrantes del grupo, no se puede hacer mucho con esta pandemia, pero este disco también festeja nuestro aniversario. En cinco años hemos vivido de todo, desde días en los que no hay trabajo, hasta días que no hayamos qué hacer con tanto trabajo, salida de compañeros de la agrupación, pero seguimos de pie", destacó.

Los músicos coincidieron en que al principio de esta pandemia fue un poco difícil para ellos ver cómo todo se detuvo, y ver cómo no previeron un evento como éste; sin embargo, aprendieron que deben ahorrar, no mal gastar su dinero, por que se dieron cuenta que de repente un día se acaba el trabajo.