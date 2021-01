Regional mexicano

Impacto Sinaloense renueva su repertorio con Sesiones 1.0

La agrupación mazatleca echó andar su creatividad durante la pandemia, y estrena este nuevo material que incluye cóver de diferentes géneros adaptados al norteño

Fernando Espinoza

28/01/2021 | 10:36 AM

La llegada de la pandemia por coronavirus vino a dejar sin presentaciones a Impacto Sinaloense; con el trabajo parado tuvieron tiempo para echar a volar su creatividad y crear un proyecto con sesiones grabadas en vivo directo del estudio.

Este proyecto que estrenaron esta semana se llama Sesiones 1.0, y se compone de cuatro covers, de cuatro diferentes canciones que han sido muy exitosas a través del tiempo, todas de diferente género, pero en una versión norteña, con el sello que le imprimen los integrantes de Impacto Sinaloense.

En entrevista vía telefónica con Noroeste, los cuatro integrantes; Arnulfo Sánchez, guitarra y voz; Antonio Aguirre, acordeonista; Gerardo Piñón, guitarra; y Adolfo de la M, tubero, explicaron que los temas que eligieron son gustos propios, y que tuvieron el reto de cambiar algunas melodías pero que cada canción no perdiera su esencia.

Sesiones 1.0 fue grabado en el estudio de Anval Music, aquí en Mazatlán, y se compone por Sí estuviésemos juntos, un reciente que dio la vuelta al mundo en la voz de Bad Bunny, mientras que el tema Sueños rotos, que también se integra a este proyecto, fue un éxito de La Quinta Estación cuando Natalia Jimenez aún era la vocalista; Por debajo del agua toma un giro norteño luego de ser un éxito en la voz del cantante urbano Smoky; y finalmente Amor en carro, que es un tema que Julio Cháidez popularizó hace más de 11 años.

“Desde el año pasado y lo que va de este hemos estado trabajando, preparando nuevo material para cuando podamos regresar a dar conciertos. Estas canciones nos gustan mucho, y ya que las escuchamos terminadas, nos gustaron aún más”, dijo Arnulfo, vocalista de la banda.

Los jóvenes músicos compartieron que aunque no han tenido trabajo, y la pandemia los vino afectar en su operatividad, se dicen agradecidos porque el coronavirus no ha cobrado facturas con sus familiares o con los mismos integrantes del grupo, staff o colaboradores de Anval Music. Y aunque algunos de ellos se contagiaron no tuvieron síntomas fuertes, y por el momento, ya todos están sanos.

Aprovecharon el espacio para enviarles un mensaje a sus seguidores, que no se desesperen pues ya pronto podrán retomar sus presentaciones, solo esperan que la pandemia cese.

“Ya estamos desesperados por presentarnos de nuevo, pero debemos esperar a que las autoridades no digan que sí, que esta pandemia se vaya, parece que este año ya se irán abriendo muchas cosas pero por lo pronto nos estamos preparando, a nuestros fans que nos mandan mensaje les decimos que aguanten un poco más, por lo pronto que disfruten este material que hemos hecho con gusto para ellos, para estar de alguna manera conectados”, dijo Antonio.

A Impacto Sinaloense le preceden sencillos que fueron éxito como Rompimos las reglas, Quítame el antojo, Te quiero en mi cama, La vida alegre y Sangre fría, los dos primeros rebasan los cuatro millones de reproducciones en Youtube.

Impacto Sinaloense sigue trabajando, y traen en mente hacer algunos duetos con alguna banda sinaloense para fusionar sus estilos, pero aún no definen qué agrupación sería.

Sígalos:

Encuentre a Impacto Sinaloense en todas las redes sociales como @impactooficial