Impide juez a Ninel Conde ver a su hijo

La actriz y cantante publica un contundente mensaje a en sus redes sociales

Fernando Espinoza

Desde hace algunos meses, Ninel Conde tiene un pleito legal con su ex pareja Giovanni Medina por la custodia de su hijo, sin embargo, las cosas no pintan bien para la actriz y cantante, ya que un juez familiar le negó el contacto con él.

Ninel publicó un contundente mensaje en sus redes sociales, acompañado de una fotografía donde se le ve con su hijo, Emmanuel, de 5 años, a quien no ve desde abril de este año.

“Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar, basado en que yo podía contagiarlo de Cocid y en un convenio con una firma presuntamente falsificada y ni siquiera ratificado. Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo, negándose a revocar las medidas del juzgado 36, donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo. Y me impide estar con él. Recordando que ni siquiera fui notificada de esta medida hace ya 4 meses ”, escribió Ninel Conde en parte del mensaje.

Además, escribió que estos hechos se deben a la relación que tiene su ex pareja con la política.

“A Dios le dejo esta injusticia una vez más y todo a su tiempo se acomodará y mi pequeño conocerá la verdad y quién en realidad le quitó a su madre, en los años más importantes de crianza”, subrayó, para finalizar, Ninel.

Cabe recordar que a finales de mayo, Ninel asistió a Palacio Nacional para entregar un par de notas, dirigidas al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al Canciller Marcelo Ebrard, en las que les notifica la disputa que desde hace meses vive con Giovanni Medina, por la custodia y libre convivencia con su hijo, Emmanuel.