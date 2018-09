Impide pobreza a madre ver por Ãºltima vez a su hijo

AYUDA

Impide pobreza a madre ver por última vez a su hijo

Venancio, oriundo de Guerrero, falleció en el IMSS de Navolato y su cuerpo no ha sido recogido por materiales

Claudia Beltrán

CULIACÁN.- Una madre de 88 años de edad originaria de El Guayabo, municipio de Tecoanapa, en el estado de Guerrero, quiere ver por última vez el cuerpo de su hijo, pero se lo impide la pobreza.

Vencedor Venancio Abelardo nació el 2 de noviembre de 1958 en Guerrero, pero la falta de empleos en su entidad lo orilló viajar a Sinaloa donde trabajó en campos agrícolas.

Desde hace más de dos décadas su madre y hermanas ya nada supieron de él, hasta el pasado sábado, día en que murió en el Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en Navolato.

Cuando Vencedor falleció, una trabajadora social del instituto llamó a Beni, su hermana, a quien se le informó que su hermano había muerto. Al ingresar al hospital él la puso como referencia en caso algo le pasara.

El certificado de defunción registra cirrosis hepática, el motivo de su muerte.

Vencedor murió solo en el hospital, nadie reclamó su cuerpo. La funeraria Sáinz, ubicada en Navolato lo recogió, lo preparó y lo dejó listo para una digna velación y posterior entierro, sólo faltaba que un familiar lo pidiera, pero no fue así.

Por ello, el responsable de la funeraria colocó una foto de él muerto y a través de la red social Facebook buscó a su familia y pidió a los usuarios compartir la información hasta llegar con ese objetivo.

De tantas veces que la información se compartió, Beni se enteró que el cuerpo de su hermano estaba en esa funeraria y se puso en contacto con el responsable.

Trasladar el cuerpo de Venancio a El Guayabo, Guerrero, tiene un costo de 43 mil pesos, demasiado dinero para ellos como campesinos, no tienen forma de conseguirlos y pese a ello la lucha se empezó a hacer.

En el rancho donde vive su mamá, la gente empezó a cooperar para trasladar a Vencedor y enterrarlo ahí, sin embargo, pero no fue mucho lo que obtuvo, porque por la precaria situación económica hubo aportaciones de 50, 10, incluso de 5 pesos.

"Mi mamá quiere ver el cuerpo de su hijo, despedirse, quiere ver el cuerpo de su hijo por última vez", manifestó Beni.

La desesperación crece cada vez que pasan los días, porque está llegando el momento en que el cuerpo de su hermano no podrá mantenerse en la caja

La necesidad de dinero la ha hecho buscar fundaciones para que la ayuden, pero nada ha logrado.

Entre toda la familia lograron obtener 21 mil pesos, haciendo falta 22 mil más, para lograr ese traslado y su mamá Cresencia Venancio Crisante pueda ver a su hijo.

"He andado como loca, desde que murió mi hermano no se me puede quitar el dolor de cabeza", enfatizó la hermana.

Daney Sáinz, representante de la funeraria, mencionó que el cuerpo está preparado y los papeles están listos para trasladarlo, pero se requiere el dinero, ya que con él se pagará gasolina, casetas y otros gastos derivados.

Este sábado Vencedor tendrá ocho días sin vida en el interior de un ataúd, esperando ser trasladado a su tierra, donde su madre quiere verlo por última vez.

¿Quiere ayudar?

Puede llamar a Noroeste al 7598100

O bien, llamar a la funeraria donde está el cuerpo: 9241271592 con Daney Sáinz.