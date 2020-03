Implementan empresas medidas especiales por cuarentena

Algunas empresas dan descuentos para que siga el consumo de sus servicios y otras reducen el sueldo de sus empleados

América Armenta

CULIACÁN.- Las medidas de prevención de contagio del Covid-19 en las que se señala necesario evitar convivir con otras personas, ha hecho que se implementen estrategias no solo en sector público como escuelas, al suspender clases a partir del día 20 de marzo, sino también en el sector privado, pero esas medidas no han sido del todo para favorecer a los empleados y empleadas. Mientras que en el gremio restaurantero están aplicando descuentos y demás facilidades para el consumo.

De acuerdo con un grupo de docentes de una escuela de idiomas con tres sucursales en Culiacán, darán clases en línea, las mismas horas que dan presenciales, solo que ahora cada quién en sus casa, el pago, sin embargo, se reducirá al mínimo. Al quejarse la planta docente les dijeron que la razón es porque el departamento de cobranza no estará trabajando igual, por lo que la entrada de dinero disminuiría, actualmente el porcentaje de personas que pagaron la mensualidad es de 97 por ciento, pero lo toman como medida preventiva.

“Dijeron: por el coronavirus se van a suspender las clases, las clases se van a dar de forma virtual, pueden seguir usando su plataforma, medidas preventivas para contener el virus, todo eso, pero no hay realmente un comunicado virtual para decir: realmente por esta situación decidimos reducir el sueldo de los trabajadores al mínimo”, dijo una de las afectadas, docente del idioma inglés.

La sucursal que presenta la queja es una escuela de 12 maestros, que estiman que en las otras dos sucursales sea similar, pero las otras escuelas no se han quejado, por lo que consideran que tienen miedo a ser despedidos. Mientras que el alumnado es de cerca de 960 alumnos y alumnas.

“La cuestión es que hay maestros que no tienen internet, están trabajando con sus datos, le están invirtiendo siendo que no les van a pagar lo mismo o la solución que dan es que suen sus dato o que vayan a ciber, son cosas así que no está proveyendo la empresa siendo que va a pagar el mínimo”, reiteraron.

La molestia de los trabajadores es que no se les avisó con tiempo, no pudieron ahorrar y temen un panorama en que la suspensión siga después del 20 de abril por el Covid-19. Además de trabajar las mismas horas, destacan que hay maestros de inglés que son padres de familia y necesitan ganar su sueldo completo por los gastos de sus casas.

Para no cerrar

Empresas sinaloenses del gremio restaurantero de comida con el propósito de seguir generando ingresos para pagar a sus empleados, han buscado medidas para que la ciudadanía siga consumiendo en sus negocios sin la necesidad de exponerse a espacios con grandes cantidades de personas. El servicio para ordenar y recoger, la entrega a domicilio de los productos por medio de plataformas o por las mismas empresas, descuentos y entregas en los vehículos son algunas de ellas.

El chef y empresario Miguel Taniyama Ceballos ha pedido a la ciudadanía que se una al movimiento para seguir consumiendo en los restaurantes establecidos en estos tiempos difíciles en los que hay personas que tienen que seguir trabajando para llevar ingreso a sus hogares o los empleadores, ya sea pidiendo a domicilio o acudiendo a las sucursales.

Más afectados

El grupo Alsea que representa a ocho empresas restauranteras transnacionales en México, informó que parte de su base trabajadora será suspendida por 30 días, debido a la baja en ventas por evitar el contagio de coronavirus, también informó que estas personas no tendrán goce de sueldo durante ese periodo.