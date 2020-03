Imponen sanción mínima a síndica de Ahome por confrontación con Paúl Velázquez

El dictamen fue protestado por el grupo opositor del Cabildo, y Arce Gaxiola, además de calificar como 'servilistas' a los regidores de PT y Morena, también calificó la sanción como una 'simple y tibia amonestación'.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Por el altercado que sostuvo con el bloguero Paúl Velázquez Benítez, un día antes del atentado que éste sufrió, la síndica Irma Agustina Delgado Ríos recibió la sanción mínima por parte del Cabildo ahomense.

Tras lo sucedido el 18 de diciembre durante una sesión de Cabildo, en la que Delgado Ríos confrontó a Velázquez Benítez e incitó a una multitud de simpatizantes del Alcalde Chapman para que lo agredieran, el regidor pasista Fernando Arce Gaxiola solicitó que se considerara la remoción del cargo a la titular de la Sindicatura Central Mochis, señalando que violentó el reglamento municipal en materia de síndicos y comisariados.

El petista Héctor Vicente López Fuentes, presidente de la Comisión de Gobernación, indicó en sesión de Cabildo que se determinó sancionar a la síndica, que es cercana al Alcalde Chapman, con una amonestación pública, que corresponde a la sanción menor posible, y se le conminó para que en lo sucesivo 'se conduzca firmemente en el conducto que mandatan las leyes y reglamentos'.

"Los integrantes de la Comisión de Gobernación realizamos una investigación y análisis de los señalamientos vertidos en contra de la ciudadana Irma Agustina Delgado Ríos, y posteriormente se concedió en tiempo y forma a su derecho de audiencia el periodo para desahogo de pruebas a su favor. Una vez agotado el periodo reglamentario del procedimiento en cuestión, los integrantes de la Comisión de Gobernación hemos acordado y dictaminado, mayoritariamente, proponer al Honorable Cabildo de Ahome amonestación pública para la ciudadana Irma Agustina Delgado Ríos", anunció.

"En el escrito que mande dije que no solamente violenta el reglamento, claramente violenta otras leyes superiores: el Artículo Primero Constitucional, Segundo Constitucional, Quinto, Sexto, Séptimo... Si eso no se entiende y no se asume, no sé que estamos haciendo aquí. Quisiera preguntarles, y que fueran honestos, si prevaleció más la lealtad y la utilidad política que la observación plena de la ley, porque además los hechos sucedieron en un recinto inviolable, aquí, donde estamos sentados, donde decimos que tenemos que hacer respetar y hacer cumplir la ley", señaló.

La priista Génesis Paola Pineda Valdez opinó que al conceder una sanción mínima se manda un mensaje inadecuado a la sociedad, por solapar actitudes erróneas a servidores públicos.

"Si seguimos tomando decisiones equivocadas, como la de hoy, donde no se aplica una sanción severa y ejemplar ante las actitudes y acciones erróneas e inadecuadas por la funcionaria pública antes mencionada, estamos dando margen para que más funcionarios hagan lo que se les plazca", dijo.

Mientras que la Síndico Procuradora, Angelina Valenzuela Benítez, argumentó que Delgado Ríos incurrió en una incitación al odio contra el bloguero Paúl Velázquez, y apuntó que la sanción se quedaba muy 'tibia' ante la magnitud de lo sucedido.

Y sorpresivamente, el petista Ramón López Félix se manifestó en contra de sus compañeros de 'bancada', pidiendo 'dignificar' el dictamen, y propuso que Delgado Ríos fuera destituida del cargo por considerarla no apta para el puesto.

En defensa de la sanción dictaminada, el panista Alfonso Pinto Galicia justificó a Delgado Ríos apuntando que fue víctima de insultos por parte de Paúl Velázquez, mientras que Héctor Vicente López terminó reconociendo que no quiso afectar a su compañera de partido.

A final de cuentas, el dictamen fue aprobado mediante un ajustado fallo dividido: con siete votos a favor y seis en contra, además de la abstención del morenista Gerardo Amado Álvarez.

Ahí mismo, Irma Delgado ofreció una disculpa pública, aunque argumentó que fue agredida 'como mujer' por el bloguero Paúl Velázquez, y justificó su 'reacción inapropiada' por no estar preparada académicamente, pero prometió que en adelante sí desempeñará bien su labor como servidora pública.

Cabe señalar, que Irma Delgado es señalada por Paúl Velázquez como uno de los responsables del atentado a balazos que sufrió el 19 de diciembre, un día después de aquella confrontación en Cabildo en que amenazaron con lincharlo.