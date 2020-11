ENCUENTRO EMPRESARIAL

Imposible, tener un México justo con marco jurídico actual: Santiago Levy

El empresario Armando Garza Sada destaca la importancia de fomentar más el diálogo entre todos

Héctor Castro

México es un País profundamente injusto, porque su marco jurídico lo hace profundamente injusto y los trabajadores mexicanos no tienen igualdad de derechos ante la Ley, expresó Santiago Levy Algazi, economista y ex director del IMSS.

Al participar en el Encuentro Empresarial 2020, organizado por Coparmex, destacó que los derechos de los trabajadores en México están en función de su contrato laboral y por eso, el sistema termina siendo excluyente y ahonda en la segmentación social.

"No va a ser posible construir una sociedad más próspera y justa con el marco jurídico actual", advirtió.

Ante las condiciones actuales, dijo al participar en un panel, urge discutir cómo reconstruir la seguridad social, pues mientras no se haga, el País seguirá construyendo pisos en un edificio sin los cimientos adecuados.

Levy Algazi afirmó que México le ha dado la vuelta a la solución de este problema, inventando programas y soluciones; sin una reforma a la seguridad social no va a haber prosperidad, igualdad, y justicia.

El Senador Ricardo Monreal Ávila advirtió que México atraviesa por situaciones complejas, provocadas no solo por la decisión en la transición política, sino por la presencia de una crisis sanitaria inesperada que a su vez ha desencadenado una crisis económica sin precedente cuyos efectos todavía aún no se evalúan de manera profunda pero que se tiene que enfrentar en los próximos meses y años.

"Bajo un contexto de esta naturaleza, es normal y democrático que haya diferentes puntos de vista. Que ante un presupuesto restringido, producto de recursos restringidos y necesidades ilimitadas y frente a la decisión política de no adquirir deuda, puede producirse un problema de mayor complejidad y polarización", asentó.

Fortalecer el diálogo entre los sectores es más importante, añadió, si se considera que los rebrotes recuerda que la contingencia continúa y que aspirar una normalidad requiere de esfuerzos.

La presidenta de El Colegio de México, Silvia Giorguli Saucedo, asentó que está fuera de discusión que México requiere un nuevo sistema de seguridad social.

"La prosperidad se comparte a través de la seguridad social y una visión integral y conjunta de la seguridad social se debe ver como algo necesario y no de manera aislada", expuso.

La seguridad social, continuó, debe verse como la mejor apuesta para atender la pobreza y disminuir la desigualdad que prevalece en el País.

Giorguli Saucedo advirtió que es un error pensar en la política económica y en política social como acciones aisladas, o pensar en procesos automáticos como el de si hay más crecimiento habrá más prosperidad.

"Nadie va a argumentar que no se necesita crecimiento económico, si es irrelevante si tienes contexto de paz o no, son indispensables pero no suficiente para el tema de prosperidad", apuntó.

Y sobre eso, convocó a definir cuál es el sistema de seguridad social con el que México debe pensar en una nueva realidad.

El empresario Armando Garza Sada, Presidente del Consejo de Administración Grupo Industrial Alfa, manifestó que es necesario impulsar el crecimiento económico para que los logros sociales salgan adelante.

Pero advirtió que es preocupante que haya una sociedad polarizada, que puede generar en el País una dinámica incómoda.

"Era inevitable que México tuviera un líder diferente al que ha tenido la Coparmex o el Grupo Monterrey, pero estamos 'muy verdes' en tratar de entender por qué piensan diferentes y cómo podemos llegar a un diálogo", señaló.

Porque México sí requiere de una reforma a la seguridad social básica, continuó, pero para ello se requiere un diálogo que permita definir por lo menos por dónde comenzar.