Impulsan en Escuinapa proyecto para detección de diabetes y trabajo preventivo en grupos de riesgo

Se trata del proyecto “Hagamos un frente común contra la Diabetes”, que llevarán a cabo la UTEsc, instituciones de salud y el Club de Leones

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ La UTEsc, instituciones de salud y el Club de Leones dieron a conocer un proyecto para la detección de diabetes y trabajo preventivo en los grupos de riesgo.

Este es el primer proyecto que en materia de salud se hace en el estado, señalaron, y lo que se pretende es tener identificado el número de personas que tienen este problema de salud, así como prevenir que se dé en los grupos de riesgo.

“Hagamos un frente común contra la Diabetes” es un proyecto que nació hace 6 meses, que se ha estado trabajando y están listos para llevarlo a cabo en cada comunidad del municipio, informo el Rector de la UTEsc, Julio César Ramos Robledo.

“Es el arranque de manera oficial de este proyecto, en el que estamos unidos con las instituciones de salud, con el Club de Leones, en beneficio de la población”, dijo.

La diabetes es un problema de salud que origina otros problemas en el organismo, señaló el coordinador del proyecto, Arturo Rizo López, el más afectado es el riñón, recordó al indicar que se conmemoraba el Día Mundial del Riñón.

El proyecto contempla no sólo saber cuántas personas tienen el problema de glucosa, sino quiénes lo tienen y no lo saben, por lo que no tienen un control de este problema de salud, así como encontrar a aquellos grupos de riesgo que están en lo que se denomina ‘pre diabéticos, que es una población que atendiéndose puede no llegar a desarrollar la enfermedad.

“Se va a aplicar el examen de glucosa, un cuestionario, sabremos quiénes son diabéticos, quiénes son diabéticos nuevos y detectar personas con pre diabetes, que se puede hacer mucho por ellas para evitar que se desarrolle la enfermedad”, dijo Rizo López.

No solo se van a detectar a estas personas, sino que se hará un diagnóstico integral para dar un seguimiento y tratamiento, por eso la Coordinación con todas las instituciones de salud, que son quienes pueden apoyarlos en ese sentido, indicó.

Son 10 mil reactivos los que se tienen para aplicar, en todas las comunidades y la cabecera municipal, se harán equipos con estudiantes de enfermería, una enfermera responsable y un médico quienes acudirán apoyados con miembros del Club de Leones, serán 10 equipos los que estarán trabajando.

El compromiso del municipio es apoyarlos con la difusión y perifoneo para que la gente sea evaluada, por lo que es un trabajo de varias dependencias, preocupadas por la salud pública, se señaló.

El cuestionario y examen se realizará a personas de 20 años en adelante, que corresponde a un 25 por ciento de la población adulta del municipio, informaron.

Rizo López indicó que en 2008 se hizo un estudio similar a 2 mil 700 personas, de 20 a 85 años de edad, de esas un 12 por ciento eran diabéticos declarados, pero se detectó a un 6 por ciento más con este problema, dando un total de 18 por ciento de personas con problemas de glucosa, en esa muestra hecha.

Se informó que aún no tienen determinada la fecha en que iniciarán con el proyecto, pero empezarán en las comunidades. La comunidad del valle es con las que se pretende arrancar.

El enlace de la Sexta Jurisdicción Sanitaria, Zeferino Pompa Quintero, los Directores del Hospital General, Wilfrido Delgado; del Centro de Salud, Santiago Villegas, y del ISSSTE, Gerardo Millán, indicaron tener la disposición de apoyar.