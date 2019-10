Impulsará Morena juicio político contra Alcalde de Ahome en Congreso del Estado

Juan Ramón Torres, declaró que en la bancada de Morena están determinados a llevar adelante la demanda de juicio político contra Manuel Guillermo Chapman.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El Diputado local por el Distrito 03, Juan Ramón Torres Navarro, declaró que en la bancada de Morena están determinados a llevar adelante la demanda de juicio político contra el Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman.

"Se le va a dar para adelante a todo, vamos a destrabar todo lo que haya en Puntos Constitucionales y Gobernación", afirmó.

El morenista, presidente de la Comisión Instructora, consideró que el Gobierno de Ahome no 'funciona' como dicta la 'Cuarta Transformación', incumpliendo lo prometido por la coalición 'Juntos haremos historia' durante el pasado proceso electoral.

"La austeridad no se está cumpliendo como debe ser, se han comprado celulares muy costosos, automóviles que realmente no ocupan, mientras que se necesitan muchas cosas en los pueblos, por ejemplo, los drenajes están colapsados, ha habido dos muertes por socavones aquí... A eso me refiero cuando digo que le falta más voluntad de gobernar como quiere nuestro Presidente de la República que se haga", dijo.

Asimismo, aseguró que en la Comisión Instructora de la 63 Legislatura resolverán todos los casos con responsabilidad, 'mucha' justicia, y transparencia.

El juicio político contra Manuel Guillermo Chapman fue demandado por organizaciones civiles, pero es uno de los 278 asuntos, sólo del 2019, que están 'congelados' en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

ACUSA QUE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CONDICIONAN APOYOS SOCIALES

Juan Ramón Torres Navarro indicó que ha recibido denuncias ciudadanas acusando a funcionarios municipales de condicionar apoyos sociales, buscando interferir en el próximo proceso interno de Morena, e hizo referencia a la Dirección de Desarrollo Social, aunque reconoció que hasta el momento no tiene pruebas y son meras 'habladas que el pueblo dice'.

"Que saquen la mano los priistas y todos los que trabajan en el Ayuntamiento, en la compra de votos para el 12 de octubre, que viene el nombramiento de nuestro Comité Estatal de Morena. No es justo que lucren con la pobreza de la gente, y que esperen cualquier elección que haya dentro de Morena para poder andar dando lo que el pueblo merece y necesita, que son por ejemplo los pisos firmes, techos, y otros programas sociales del Gobierno municipal", exigió.

"Yo no tengo certeza para señalarlos, pero sí lo que me ha dicho la gente. Por ejemplo, en Flores Magón, de donde soy yo, me dicen que está metido Gregorio Valencia Sánchez, y de donde es mi mujer, San José de Ahome, me dicen que andan metidas Verónica Galaviz y Adela Gámez", acusó.