In the end es una oda a Dolores Oâ€™Riordan

In the end es una oda a Dolores O’Riordan

Sin su vocalista, el camino para la icónica banda The Cranberries no sería el mismo, sus integrantes se preguntaron qué debían hacer y éste disco es un una última reverencia a su público

Noroeste / Redacción

26/04/2019 | 09:36 AM

Dolores O’Riordan, vocalista de The Cranberries, falleció el 15 de enero de 2018.

En año nuevo del 2018, el guitarrista Mike Hogan y sus compañeros de The Cranberries, esperaban un muy buen año a venir. Él y su vocalista Dolores O’Riordan habían estado creando canciones desde marzo. Se embarcarían en un concierto en China para después trabajar sobre un nuevo álbum, el séptimo desde su debut en 1993.

En enero 15 todo cambió cuando Dolores, de 46 años, se ahogó en su tina de baño en el hotel Hilton de Londres, en Park Lane. La autopsia reveló que fue debido a intoxicación por alcohol, publicó vanguardia.com.

Después del funeral, los sobrevivientes de The Cranberries se enfrentaron a una pregunta inquietante.

¿Qué debería hacer? Preguntó Hogan. “Tengo toda esta música nueva en un disco duro, ¿debería escucharla u olvidarla? Me contacté con Stephen Street, quien había producido muchos de nuestros álbumes. Él mejor que nadie nos conoce en el sentido musical. Me comentó ‘mira, en este momento estás muy emocional, necesitas capturar eso, no dejes que este álbum se quede enlatado por un año, necesitas hacerlo ahora’”.

"Fuimos muy afortunados de que entrara en nuestras vidas y de la química que se estableció entre nosotros cuando componíamos. No creo que vuelva a pasarme con nadie. Teníamos nuestros altibajos, pero éramos amigos antes que cualquier otra cosa”.

LA DECISIÓN CORRECTA

Hogan, guitarrista, que cumple 47 este año, sabe que fue la decisión correcta, con permiso de su familia, buscó en los demos que habían grabado él y O’Riordan, también adquirió su disco duro personal donde ella grababa ideas para canciones que estaba desarrollando por su cuenta. Eventualmente, Hogan tomó esos fragmentos y los completó para crear algo con lo que la banda se sintiera confortable para grabar con las voces de O’Riordan.

Esta fue la primera vez que un disco se creó a partir de solo demos.

“En toda nuestra historia, Dolores hubiera llegado el primer día de grabación, nos daría una guía vocal y se retiraría, unos dos días después regresaría a criticar el trabajo; realmente extrañamos esa etapa, de ahí ella decidiría que camino vocal tomar”.

Una de las pautas que se tomó fue que en los demos, la interpretación de O’Riordan tuviera la misma fragilidad e intensidad que en su interpretación final.

“Inclusive le dijimos a la compañía discográfica ‘Tal vez solo terminemos con siete u ocho canciones si observamos que la voz realmente no llega a donde debería’. Pero ella era una cantante tan poderosa que inclusive en un día de descanso sonaba mejor que muchos intérpretes en su mejor momento, así que ese no fue problema alguno en lo absoluto”.

Esto quedó bastante claro en este álbum, “In the end”, que se estrena hoy. Desde las estridentes baterías y fuertes guitarras que abren el disco con la canción “All Over Now”, pasando por los susurros en cuerdas de “Lost” y las pequeñas ironías en el sencillo que lleva el mismo título del disco, la interpretación de O´Riordan es hipnotizante, la empatía de Hogan es genial y lo impecable de la batería de Fergal Lawler da mucho de qué hablar.

La banda entendió que “In the end” sería la última reverencia hacia su público.

“Cuando grabamos la última canción que fue ‘In the End’, estaba muy consciente de que sería la última vez que nosotros tres tocáramos juntos como Cranberries. Después de que me quedé en el estudio con Stephen, terminando los últimos arreglos, en la última noche los chicos volvieron y tuvimos una última sesión, juntos.

“Realmente no me veo tocando en otra banda de nuevo, eso es algo que quedó en mi pasado, ahora trabajaré más tras los escenarios. Pero trabajar con Dolores creó una inmensa presión de nuestra parte para trabajar al unísono con ella, incluso ahora siento que siempre le estaré agradecido por cómo nos hizo crecer”.

"Nunca pensamos que tendríamos ese éxito. En el mejor de los casos, esperábamos lanzar unos pocos discos en Irlanda. Durante mucho tiempo, sobre todo hasta mediados de los años 90, creía que no estábamos en el lugar que nos correspondía y solo en los dos últimos años fui consciente del legado que representaron canciones como ‘Linger’ y ‘Dreams’”.

PARA SABER

-No estaba previsto que ‘In the end’, el disco que The Cranberries publican hoy, fuera a ser el último de la banda irlandesa, hasta que en medio del proceso de composición sobrevino la muerte de su líder, Dolores O’Riordan, a la que va dedicado este álbum.

-La publicación del nuevo álbum, que representa el octavo de estudio en su carrera y recoge las últimas grabaciones vocales de O’Riordan, es noticiosa además porque constituye el primer material original del grupo desde que hace 7 años publicaran ‘Roses’.

-Entre los temas del álbum, destacan piezas confesionales como ‘Lost’, con letras en las que la artista reconoció haber sido víctima de abusos sexuales de pequeña.