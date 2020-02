INAI propone a integrantes del Comité que elegirá a 4 nuevos consejeros del INE

Carlos Álvarez

18/02/2020 | 08:48 AM

Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) propusieron este martes a un grupo conformado por cuatro mujeres y cuatro hombres, de entre quienes el Pleno elegirá a dos integrantes del Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a los cuatro nuevos miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un comunicado, el INAI informó que este grupo (Hugo Concha Cantú, José Martínez Vilchis, María Soledad Loaeza Tovar, Ana Laura Magaloni Kerpel, Irma Méndez de Hoyos, Lourdes Morales Canales, José Roldán Xopa y Arturo Sánchez Gutiérrez) se conformó con base en las propuestas que hicieron cada uno de los siete comisionados que conforman el Pleno del Instituto.

"El INAI estableció reglas y un procedimiento para la designación, que pueden consultarse en (www.inai.org.mx) mediante el cual los comisionados postularían como máximo a dos personas, considerando su trayectoria académica y/o laboral dedicada al fortalecimiento de la democracia, al estudio de la relación entre transparencia y elecciones o al Derecho Electoral, así como al funcionamiento del INE", señaló el Instituto.

En una segunda fase los comisionados elegirán por consenso a cuatro de los ocho postulantes de mayor idoneidad para desempeñar el cargo y, finalmente, en la sesión pública del 19 de febrero, el Pleno del INAI elegirá a los dos integrantes que se sumarán al Comité Técnico de Evaluación.

Según el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde al INAI designar a dos integrantes del Comité, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a otros dos, y tres más a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El Comité Técnico de Evaluación deberá estar integrado por personas "de reconocido prestigio y que no hayan sido postuladas o ejerzan algún cargo de elección popular o hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales y en agrupaciones políticas nacionales o locales".

Los coordinadores de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, alcanzaron el pasado 13 de febrero, un acuerdo para elegir a los próximos cuatro consejeros del INE, que estarán en dicho cargo durante nueve años.

El documento aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, fue votado por unanimidad por el Pleno de la Cámara baja, con 443 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Según el acuerdo, los cuatro consejeros para el periodo 2020 al 2029, deberán ser nombrados por mayoría calificada de dos terceras partes, a más tardar el 31 de marzo, o en caso de desacuerdo, designados por insaculación.

Después, el Comité Técnico deberá seleccionar a los aspirantes mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante. Además, la convocatoria indica que es requisito que cada candidato tenga que escribir un ensayo de 20 cuartillas de extensión, sobre la función del INE y su contribución a la democracia, así como de los retos que enfrenta.

Según la convocatoria aprobada, los aspirantes serán registrados entre el 18 y el 28 de febrero, mientras que el Comité Técnico de Evaluación -encargado de integrar las cuatro listas de cinco aspirantes para designar a los nuevos consejeros del INE- será instalado el 28 de febrero.

La evaluación de los aspirantes a consejeros del INE en el Comité Técnico de Evaluación se dará del 9 a 24 de marzo. Asimismo, la conformación de cuatro quintetas de aspirantes para ser enviadas a la Jucopo, será del 24 a 31 de marzo.

Por último, la elección de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General en la Junta y votación en el Pleno, será el próximo 31 de marzo. Está previsto que de los cuatro nombramientos, al menos dos correspondan a mujeres, y se espera que los cuatro nuevos integrantes se incorporen al INE el 4 de abril.

Ayer lunes 17 de febrero, después de advertir que el Instituto Nacional Electoral jamás había enfrentado un clima tan hostil en su contra como ahora, su consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, llamó a toda la estructura del organismo a cerrar filas en defensa de la institución.

"Estos son momentos muy complicados para la institución, he tenido el privilegio de estar tres ocasiones aquí, vivir etapas no menores de la institución, y no han sido tan fáciles, pero muy probablemente nunca hayamos enfrentado un ambiente tan adverso, tan hostil contra el Instituto como el que hoy tenemos", indicó el consejero presidente del INE.

"Lo único que les quiero pedir es que cerremos filas en torno a la defensa de la institución y cerremos filas en torno a la misión histórica de esta institución de cara a lo que viene, las elecciones del año 21, que sean, una vez más, como suele ocurrir, las mejores elecciones que hemos organizado", afirmó Córdova Vianello.

