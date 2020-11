INAI y Unesco llaman a poner fin a la impunidad y a que se implementen medidas de seguridad para periodistas

Durante la inauguración del foro digital 'El periodismo de investigación y el derecho de acceso a la información pública', se advirtió que entre 2010 y 2019, la Unesco registró 93 periodistas asesinados en México, con una tasa de impunidad de 85 por ciento, pues solo 14 casos han sido resueltos

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo llaman a poner fin a la impunidad de crímenes contra las y los periodistas en el país, así como a implementar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y el ejercicio de su labor con independencia y sin restricciones.

Durante la inauguración del foro digital “El periodismo de investigación y el derecho de acceso a la información pública”, convocado por estas instituciones para conmemorar el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, se advirtió que entre 2010 y 2019, la Unesco registró 93 periodistas asesinados en México, con una tasa de impunidad de 85 por ciento, pues solo 14 casos han sido resueltos.

Ante ello, el Comisionado Presidente de INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, se sumó al exhorto que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a los tres órdenes de Gobierno para garantizar con medidas cautelares efectivas la seguridad de quienes hacen un periodismo audaz, asertivo y peligroso, por el solo hecho de señalar los errores, los abusos, los excesos, las omisiones y la corrupción, se citó en un comunicado.

“En estos días de ofrenda, hay que ofrecer a todos los periodistas que han sido acallados, que han sucumbido ante los intereses que han tocado, que han provocado, por su valentía, ser perseguidos y ser segados, que los traigamos en la memoria y que no nos sintamos jamás tranquilos hasta que no se resuelvan esos cobardes crímenes, que, por desgracia prácticamente todos están archivados o en una fase de indeterminación, aún con sentencia, no se han ejecutado”, subrayó.

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que “la libertad de expresión, por medio del ejercicio periodístico, constituye una piedra angular de las democracias, toda vez que coadyuva en la tutela de otros derechos fundamentales, en la preservación de las instituciones democráticas, así como en la promoción de la participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas”.

“Sin embargo, a pesar de la relevancia del ejercicio efectivo de la libertad de expresión para que las democracias se revitalicen y fortalezcan, aún persisten síntomas de represión, acoso, hostigamiento, amenazas, desprestigio e intimidaciones contra los periodistas y medios de comunicación independientes, tanto en el mundo, como en nuestro país”, advirtió.

Con base en el Informe de la directora general de la Unesco sobre la Seguridad de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad, Frédéric Vacheron, representante de la Unesco en México, apuntó que, en 2019, el mayor número de ataques mortales se produjo en la región de América Latina y el Caribe, lo que representa el 40 por ciento del total de asesinatos registrados en todo el mundo.

Lo más preocupante, dijo, es que muchos periodistas están siendo asesinados fuera de situaciones de conflicto por investigar, cuestiones como la corrupción, la trata de personas, los delitos políticos, violaciones a derechos humanos o problemas ambientales.

“Es imprescindible destacar el poder del periodismo de investigación y el acceso a la información para salvar vidas, estar mejor informados, denunciar abusos a los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente”, afirmó.

Rocío González Higuera, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el actual gobierno trabaja en la defensa de la libertad de expresión y de la labor periodística, además de consolidar mecanismos de rendición de cuentas para acercar los beneficios a las personas que los requieran sin necesidad de intermediarios, e impulsar la cooperación con las entidades federativas para inhibir las violencias en contra de periodistas.

“El análisis de la información pública permite identificar fallas y las áreas de oportunidad, pero no subsanarlas de manera inmediata; sin embargo, existe algo indudable y es que quienes se dedican al periodismo de investigación y quienes ponen su empeño en la búsqueda de evidencias que develan verdades, arriesgan el cuerpo y la propia vida porque lo que enuncian resulta incómodo y ponen en evidencia fallos terribles”, expresó.

Luis Javier Solana, fundador del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, refirió que el asesinato del periodista Manuel Buendía, cometido en 1984, en la esquina de Insurgentes y Reforma, a las 4:30 de la tarde es un emblema del problema grave que enfrentan los periodistas en el país, por lo que se pronunció por reforzar la libertad de expresión.

“Necesitamos fortalecer la libertad de expresión, no solamente en cuanto a su ejercicio, eso es lógico y elemental porque es un derecho establecido en la Constitución, sino que intentar que el gobierno de alguna manera se comprometa a que esa libertad de expresión y a que esa libertad de vida de los periodistas mexicanos sea considerada fundamental para que podamos seguir como sociedad adelante, trabajando en algo que es fundamental: el derecho a la información”, apuntó.

En este contexto, el INAI hizo un homenaje al periodista Luis Javier Solana para reconocer su labor y su contribución a la agenda de la transparencia y el acceso a la información en México.

El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas destacó que es uno de los principales forjadores del derecho de acceso a la información en el país.

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena sostuvo que es una las figuras más emblemáticas del periodismo y uno de los padres fundadores del movimiento democrático de la transparencia en México.

“No solo cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación, también presidió la reunión de la Unesco para la comunicación, donde participaron 50 países y fue representante de la mesa técnica del Grupo Oaxaca ante el Congreso de la Unión, para impulsar el derecho de acceso a la información en nuestro país”, agregó la Comisionada.

En el acto inaugural estuvieron la Comisionada Josefina Román Vergara y el Comisionado Óscar Guerra Ford.