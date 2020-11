Inauguran, al fin, la Avenida Rafael Buelna en Mazatlán

La obra tuvo un costo promedio de 200 millones de pesos entregados por los gobiernos estatal y municipal; el alcalde Benítez Torres ha considerado esta remodelación como su obra cúspide en su administración pública.

Netzahualcóyotl Ceballos

Aunque ya estaba abierta la circulación desde hace meses, la remodelación avenida Rafael Buelna fue inaugurada formalmente esta noche.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel y el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres entregaron la obra que comprende la sustitución de las líneas de drenaje, nuevos pavimento, creación de ciclo vía, recuperación de banquetas, embellecimiento del camellón y colocación de luminarias de primer nivel.

“Lo mejor de esto es que yo no he pedido un crédito, no me endeudado ni endeudaré a Sinaloa”, manifestó Ordaz Coppel al hablar de las obras públicas que han pujado en Mazatlán

Benítez Torres resaltó por su parte la participación en comunión de los dos poderes de gobierno para realizar una obra que Mazatlán esperaba desde hace años

La cirugía de la vialidad inició en enero de 2020 y se abrió la circulación en julio pasado.

El corte de listón estuvo acompañado por música de banda y fuegos artificiales.