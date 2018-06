Inauguran Centro de Salud Urbano en Badiraguato - Noroeste

Inauguran Centro de Salud Urbano en Badiraguato

El titular de la Salud en la Entidad, mencionó que ésta unidad médica beneficiará a alrededor de 20 mil habitantes de este municipio y comunidades aledañas, pues ahora con la infraestructura adecuada podrá otorgar alrededor 20 mil consultas al año

Noroeste / Redacción

Badiraguato._ Darle la vuelta a la atención sanitaria de Sinaloa, es la encomienda que se atiende del Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, así lo expresó el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, Dr. Alfredo Román Messina durante la inauguración del Centro de Salud Urbano de Badiraguato.

El titular de la Salud en la Entidad, mencionó que ésta unidad médica beneficiará a alrededor de 20 mil habitantes de este municipio y comunidades aledañas, pues ahora con la infraestructura adecuada podrá otorgar alrededor 20 mil consultas al año, asimismo se dará servicio de salud a mil familias prospera y a 3 mil familias del Seguro Popular.

“Este centro de salud era una asignatura pendiente para Badiraguato, con sus cuatro células de médicos, es decir médicos y enfermeras con su dentista u odontólogo, con su promotor de prospera con su promotor del seguro popular y con salas administrativas, compone a un total de 12 trabajadores que están dedicados únicamente dedicados a la atención de la salud que ustedes y sus familiares pueden requerir”

El Secretario de Salud, manifestó que gracias a la oportuna gestión del Presidente Municipal de Badiraguato, Oscar Lara Salazar ante el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, se agilizaron los trabajos para la construcción del centro de salud urbano en este municipio donde se destinaron 5 millones de pesos para obra y equipamiento.

En tanto, el Presidente Municipal de Badiraguato, Oscar Lara Salazar, agradeció el apoyo brindado por la nueva unidad médica que hoy se le entregó a los habitantes de este municipio para que puedan recibir servicios de salud de calidad y calidez.

“Cuando llegue yo aquí el 23 de enero en la noche una de las cosas que no podía concebir fue ver esto que estaba enmontado un centro de salud cuando Badiraguato no tenía la capacidad ni la infraestructura paras atender a las gentes y teníamos un centro de salud potencialmente en el monte abandonado otro día en la mañana le hable a las 6:15 al señor gobernador y la respuesta para que me contestara el Dr. Messina secretario de salud pasaron 43 segundos y dos horas con 13 min para que el doctor estuviera entrando personalmente al centro de salud”

En el evento inaugural, también estuvieron presentes el Subsecretario de Salud, Dr. Víctor Hugo Sánchez Malof; Silvia León Sánchez, Regidora Municipal responsable de la Comisión de Salud y el Dr. Esmirle Almeida Ortiz, director del centro de salud de Badiraguato, entre otras autoridades e invitados especiales.