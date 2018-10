BUENOS AIRES._ Fue una noche histórica para las 200 mil personas que se acercaron al Obelisco y los millones que lo siguieron alrededor del planeta. Fue una noche inolvidable para los 4 mil atletas que, por primera vez en la historia Olímpica Moderna, fueron protagonistas de una ceremonia de apertura fuera de un espacio, abierta al público y gratuita.

Fueron una hora y 53 minutos de pura emoción. Una experiencia urbana que celebró el deporte con una mirada inclusiva, participativa y multicultural con la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Atletas de los 206 Comités Olímpicos Nacionales que competirán en los Juegos recibieron una gran ovación y fueron la presentación especial para otro de los momentos épicos de la ceremonia de apertura.

Por México, la esgrimista Natalia Botello fue la encargada de portar la bandera nacional en el desfile de los atletas.

En el anteúltimo capítulo de esta noche de película hablaron Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y Gerardo Werthein, presidente del Comité Organizador Buenos Aires 2018.

Con un mensaje orientado hacia los atletas, invitaron a la Argentina y el mundo a disfrutar de la primera celebración Olímpica con igualdad de género. La inauguración oficial quedó en la palabra de Mauricio Macri, Presidente de Argentina.

Luego llegó el momento más esperado de cada ceremonia de apertura Olímpica. Pablo Zaffaroni y Celeste D’ Arcangelo, dos jóvenes atletas de la delegación argentina, encabezaron el tramo final del relevo de la flama olímpica.

¡El fuego sagrado 🔥 llegó de la mano de @paupareto y @SantiagoLangeOk para encender el pebetero Olímpico de la Ceremonia! 🙌

The sacred fire 🔥 arrived carried by @paupareto and @SantiagoLangeOk to light the Ceremony's Olympic cauldron! 🙌#CeremoniaDeApertura#BuenosAires2018 pic.twitter.com/Pc6KRGwi7N