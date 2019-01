Inauguran nuevo callejón turístico en Rosario

Más de un millón y medio de pesos se invirtió en la remodelación del callejón María de Jesús Millán

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Con una inversión de un millón 634 mil 645 pesos, autoridades municipales inauguraron la rehabilitación del callejón “María de Jesús Millán”, en la cabecera municipal.

Se destacó que este es el segundo callejón que es embellecido en el Centro de la ciudad, con lo que se pretende conservar el estilo de Pueblo Mágico, el primero en ser mejorado fue el conocido como 22 de Diciembre.

El Alcalde, Manuel Antonio Pineda Domínguez, dijo que además se busca seguir mejorando la imagen urbana con el objetivo de atraer más turismo.

“El propósito de dignificar y rescatar espacios históricos de la cabecera municipal, se llevó a cabo la pavimentación, instalación de nuevo alumbrado y construcción de red de drenaje”, dijo.

Pineda Domínguez señaló que el espacio se encuentra en mejores condiciones tanto para vecinos como turistas.

“Había mucha inseguridad y mucha mala higiene en la calle, cuando hice el recorrido en la primera ocasión muchas personas me pedían no olvidara el callejón, que no se había terminado, que era una calle muy bonita y podría ser un lugar ideal para ser el segundo callejón colonial, y empezamos los trabajos para esta obra con recursos del municipio”.

Detalló que la obra consta de iluminación, bancas, jardín, pérgolas, piso, y el debido drenaje para los domicilios del lugar.

Así también cuenta con un parador fotográfico, en donde se representan mediante imagen, las principales actividades economías del municipio, así como grandes personalidades oriundas del Rosario, como Lola Beltrán, Horacio Llamas y el cantautor Horacio Palencia.

Concluyó que en proyecto se encuentran dos callejones más pero está por buscar los recursos para concretar las obras.