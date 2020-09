Inauguran planta de abastecimiento de agua potable al norte de Culiacán

La obra municipal beneficiará el sector Humaya, Valle Alto y Villas del Río

Belem Angulo

Para suministrar de agua potable que se limitaba los fines de semana en la zona norte y norponiente de Culiacán, comenzó la operación un nuevo sistema de captación de líquido vital que abastecerá con 100 litros por segundo a este sector.

La obra representa una inversión de 12 millones de pesos, de acuerdo al Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Jesús Higuera Laura.

"Es agua de muy buena calidad que se incorpora a la red. Toda la zona de Villas del Río y Valle Alto tiene resuelta su situación, directamente la zona de Humaya también", explicó.

Inicialmente, se planeaba construir una planta desferrizadora debido a los elevados niveles de manganeso en sector con un costo por arriba de a los 100 millones de pesos, sin embargo se detectaron dos puntos para la creación de pozos por lo que se cambió el proyecto, reduciendo el costo de la obra en casi 88 millones de pesos, dijo Higuera Laura.

El Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aplaudió la instalación de la planta ya que se garantiza la dotación de agua potable para la población que habita el sector.

"Esto va a darle un respiro a la ciudadanía, en la zona que va a surtir del líquido vital a la población. Esta agua estaba turbia, pero que mejor que sale agua cristalina y purificada para toda esta gente", dijo.

Respecto al acto de inauguración, calificó como necesario celebrar las obras públicas que se realicen en su administración.

"Yo creo que es importante debido a que hay muchas críticas que no hacemos nada, que no se hace nada, que no ven la obra pública aunque ellos no lo están reconociendo Culiacán es otro", comentó.

"Tiene pavimento hidráulico, está más limpio, más allá de eso hay obras que no se hacían con frecuencia porque nadie las ve, en el caso del drenaje pluvial, el agua potable, y claro si quisiéramos lucir y andar presumiendo obras haríamos arcos a la entrada de la ciudad, monumentos, pero esto es más importante", añadió.