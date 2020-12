Mazatlán suma inversión inversión inmobiliaria

Inauguran 'The One Tower Condo Hotel' en Mazatlán

Esta obra maestra de la arquitectura de punta, cuenta con 13 niveles, 9 unidades frente al Mar, un Penthouse y 9 unidades con vista al Parque Central; cuenta con Restaurante, Snack Bar, Alberca y Gimnasio que han sido acondicionados para el gusto mas exclusivo de viajeros del todo el mundo, además inicia con el 60 por ciento de sus ventas concretadas

Noroeste / Redacción

Convencido de que las épocas de crisis son el mejor momento para invertir en el sector inmobiliario, el empresario sudcaliforniano Alejandro Rojas, inauguró el edificio “The One Tower Condo Hotel”, que inicia en el mercado con el 60 por ciento de sus ventas concretadas.

The One Tower Condo Hotel es un desarrollo de 18 departamentos, 9 con vista al mar y 9 con vista al parque central, un penthouse, área de alberca, gimnasio y snack, tuvo una inversión de 65 millones de pesos y genera 100 empleos indirectos y 75 directos de forma mensual.

Apoya Quirino Ordaz Coppel el desarrollo de Mazatlán

Acompañado del secretario de Economía en Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado; y del titular de la Sedectur Mazatlán, Luis Terán Tirado; así como Elías y Ricardo Nordalh, fundadores de la MS, también socios en The One Tower, el Director General de The One Tower Condo Hotel, Alejandro Rojas Tirado, destacó que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel ha implementado estrategias positivas como el respaldo a través de los Ceprofies, un estímulo fiscal que fomenta el desarrollo del puerto.

Ponderó que Mazatlán y Sinaloa en general, van por muy buen camino.

“Somos muchos los que creemos en Mazatlán y en el estado de Sinaloa estamos en manos expertas en materia de desarrollo económico, con el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel”, expresó.

Al hablar de las especificaciones del proyecto, resaltó que se trata de diseños innovadores que conjugan elementos artísticos de diferentes corrientes.

“Es una increíble obra maestra de la arquitectura de punta, que tiene su propio encanto con juegos volumétricos y simetría, sin duda uno de los más novedosos proyectos del Estado de Sinaloa y del país. De ahí nació el nombre “The One”, explicó.

Agradece Sedeco la confianza de invertir en Mazatlán

En su discurso, Javier Lizárraga Mercado ponderó el desarrollo turístico e industrial que tiene Mazatlan, lo que dijo se verá potencializado con los nuevos proyectos como el Corredor Ferroviario T Mec, el nuevo puerto y un nuevo parque aeroespacial, entre otros, que vendrán a incrementar con mucho, el turismo de negocios.

Lizárraga Mercado agradeció además a los inversionistas por confiar en Mazatlán.

“Muchas gracias por invertir por confiar sus recursos y reinvertir sus utilidades y hacer este tipo de desarrollos inmobiliarios”, subrayó.

El Secretario de Economía comentó que en Mazatlán se quiere cerrar la pinza, no solo con el turismo ahora que tiene la carretera a Durango, sino con un nuevo turismo, el de parques industriales.

Presentes en el evento de inauguración, estuvieron también Fernando Rosete Aragón, Presidente de Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán; y Luis Peraza, presidente local de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios, entre otros.

13

Los niveles que cuenta el edificio “The One Tower Condo Hotel"

1

Penthouse

9

Las unidades con vista al Mar

9

Las unidades con vista al Parque Central

$65 millones

La inversión en “The One Tower Condo Hotel"

100

Los empleos indirectos que genera este desarrollo

75

Los empleos directos de forma mensual