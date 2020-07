Inauguran tres colectores sanitarios en Los Mochis

Para la rehabilitación de los colectores sanitarios Degollado, Zacatecas y Niños Héroes se requiere de una inversión de 77 millones 299 mil pesos, con lo que se beneficiará a 200 mil personas de forma directa e indirecta

Carlos Bojórquez

AHOME._ A un año y medio de que se anunciaran las obras como un 'programa de rescate del drenaje', este jueves fue inaugurada la rehabilitación de los colectores sanitarios Degollado, Zacatecas y Niños Héroes en Los Mochis.

Los trabajos incluyeron 3 mil 500 metros de tubería y requirieron una inversión de 77 millones 299 mil 335.27 pesos, beneficiando a 200 mil personas de forma directa e indirecta. Las obras fueron anunciadas el 27 de febrero de 2019.

En el colector Degollado se sustituyeron las tuberías que ya cumplieron con su vida útil y que presentaban deficiencias de operación, provocando constantes taponamientos y rupturas de las mismas, con una inversión de 21 millones 7 mil 662.65 pesos.

Éste se ubica sobre la calle Gabriel Leyva, entre Agustín Melgar y Narciso Mendoza, y sobre Agustín Melgar, entre Gabriel Leyva y Santos Degollado, y los trabajos consistieron en cambiar mil 203 metros de tuberías y construir 110 descargas domiciliarias sobre el callejón Agustín Melgar, así como la construcción de cinco pozos de visita tipo común y 13 pozos de visita tipo especial para dar servicio y mantenimiento al sistema.

En el colector Zacatecas se sustituyó el tipo de tuberías para acelerar e incrementar la conducción de agua, con una inversión de 27 millones 127 mil 645.47 pesos.

Éste se ubica sobre el bulevar Zacatecas, entre Centenario y Aquamarina, inicia en el cruce del dren Juárez con un sifón triple y tiene una longitud de mil 115 metros, con 17 pozos de visita tipo especial para dar servicio y mantenimiento al sistema.

En el colector Niños Héroes también se sustituyó el tipo de tuberías para acelerar e incrementar la conducción de agua, con una inversión de 29 millones 164 mil 27.15 pesos.

Éste se ubica sobre la calle Niños Héroes, entre Monterrey y Tenochtitlán, con una longitud de mil 27 metros y 60 descargas domiciliarias, y se construyeron 14 pozos de visita tipo común y 10 pozos de visita tipo especial para dar servicio y mantenimiento al sistema.

El Alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno dijo tener un aliado en el Gobernador del Estado, presumiendo tener una comunicación 'muy estrecha' con él, y le entregó una carpeta con peticiones de obras de reparación y mejora para la red de drenaje y agua potable, por alrededor de ocho millones de pesos.

"El Presidente Municipal está cierto, profundamente cierto, de que la mano del señor Gobernador ha estado siempre en alerta y pendiente de lo que sucede en nuestro municipio de Ahome. Por eso el Presidente Municipal ha depositado el grueso de su confianza en el jefe político del Estado de Sinaloa, al que le reconozco este compromiso noble y sincero y genuino con la calidad de vida de la sociedad", expresó.

En respuesta, Quirino Ordaz Coppel le reconoció al Alcalde de Ahome el trabajo que ha hecho en materia de drenaje y su intención de sanear las finanzas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, y se comprometió a darle luz verde a las obras solicitadas.

"Éstas sí son grandes obras, inmensas obras de infraestructura, estos colectores. A lo mejor por muchas cosas que se dejaron de hacer o que no se hicieron bien, que se fueron también desgastando o que no se habían hecho, que faltó esa previsión, planeación, o hubo mucha improvisación, hubo malas administraciones que no se aplicaron en lo que tenían que hacer para no generar más daños a la gente, a la población, a la salud", dijo.

Ambos gobernantes adelantaron que también está próxima la inauguración del colector pluvial Mañanitas, cuya construcción se inició como 'respuesta inmediata' tras las inundaciones de septiembre de 2018 provocadas por la depresión tropical 19-E; obra en la que se han invertido más de 40 millones de pesos.