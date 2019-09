Incendio en el estadio de los Titans, en la NFL, genera caos

NASHVILLE, Tennessee._ Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron esta mañana en el estadio de los Titans, minutos antes del juego ante los Colts por la Semana 2 de la NFL.

Y es que una de las bocinas cercanas al emparrillado se incendió, generado una gran columna de humo y terror entre los presentes.

FIRE ON THE FIELD: Intense flames and smoke erupted at Nissan Stadium when one of the pyrotechnics machines used during player introductions caught fire ahead of the Tennessee Titans game against the Indianapolis Colts.

Nobody was injured. https://t.co/3t4KNcRJof pic.twitter.com/hKgXQmgkkT