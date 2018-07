Incierto el futuro de Rafael Amaya en El Señor de los Cielos - Noroeste

RAFAEL AMAYA

Incierto el futuro de Rafael Amaya en El Señor de los Cielos

Desde hace unas semanas el actor explicó que tenía una rara enfermedad

Noroeste / Redacción

El rumor sobre la posible salida de Amaya adquirió fuerza luego de que su personaje, Aurelio Casillas, resultara gravemente herido tras su esperado y sangriento enfrentamiento contra El Cabo, interpretado por el actor colombiano Robinson Díaz.

El personaje que interpreta Amaya desde el 2013 quedó moribundo tras recibir tres plomazos, por lo que la posibilidad de que muera en los próximos capítulos está presente.

"¿Aurelio saldrá intacto de esta?", se preguntó desde el perfil de Instagram de la superserie.

Días después, el actor confirmó que se había enfermado durante las grabaciones, pero aseguró que su intención era seguir en la superserie siempre y cuando Telemundo así lo quisiera.

"Me cambió la vida Aurelio y vamos a platicarlo [con Telemundo seguir grabando otras temporadas] y agarrarnos de la mano y seguir viajando juntos. Y si llegó la hora de soltar la mano, pues a soltar la mano, vamos a ver qué pasa. Siempre voy a estar dispuesto a trabajar con los que me dieron la mano cuando estaba tirado. [No] les voy a dar la espalda, decir: ‘Ah, ahora que ya tengo, pues ya no [sigo]’. No puedo, no puedo", declaró Rafael.

De acuerdo con el actor contrajo una enfermedad llamada histoplasmosis mientras grababa unas escenas en una cueva en Turquía. Y lo que más le afectó fue la voz.

"Hablaba como Batman", aseguró, y agregó que ya se está recuperando.

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y han sido mucho los que han amenazado a Telemundo con no seguir viendo la superserie si Rafael Amaya sale de la historia. "Si llegan a sacar a Rafael Amaya ya no sería lo mismo obviamente. Yo en lo particular dejaría de ver la serie", se puede leer entre los cientos de comentarios que han inundado las redes.