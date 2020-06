Incierto, para algunos comercios de CuliacÃ¡n, cuÃ¡l serÃ¡ su futuro cuando inicie la nueva normalidad

Nueva Normalidad

Incierto, para algunos comercios de Culiacán, cuál será su futuro cuando inicie la nueva normalidad

En un recorrido por el centro Culiacán, se pudo apreciar que muchos negocios están preparados para reabrir sus cortinas a partir de mañana, otros locales ya están en renta, señal que el negocio que estaba ahí no abrirá, y unos empresarios más esperarán más tiempo para abrir

Antonio Olazábal

El panorama de los negocios que abrirán a partir del 1 de junio es muy diverso, hay empresarios que dicen que reabrirán mañana, otros que solo algunos de los varios locales que tienen, pero también hay locales donde antes estaban algunos negocios que ya están en renta, señal que no abrirán de nuevo.

En un recorrido por las calles del Centro de la ciudad, un día antes de la “Nueva Normalidad” que será a partir de mañana, se vio que algunos negocios ya están preparados para abrir sus cortinas de nuevo, hay restaurantes de comida rápida que desde temprano están ultimando sus establecimientos para vender sus productos, otros, esperarán una semana más.

Algunos lugares que gozaban de mucha afluencia en el Paseo del Ángel antes de que iniciara la pandemia de Covid-19 ya no abrirán sus puertas, o al menos eso se denota, ya que los locales donde estaban ubicados, se están rentando, como lo es un conocido bar que estaba ubicado entre la Calle Ángel Flores y Andrade.

Otro bar que está justamente en frente ya está listo para abrir, de momento están vendiendo sus productos solo para llevar. Así como estos establecimientos, hay dos más que están en miras de reabrir.

En lo que corresponde al primer cuadro del Centro de la ciudad, ahí son visibles muchos locales que están con el letrero de “se renta” en sus cortinas, por las Calles Miguel Hidalgo, Mariano Escobedo, la Domingo Rubí, Benito Juárez son donde se pueden ver estas cartulinas, son muchos los establecimientos que al parecer no abrirán de nuevo.

Sin embargo, ya hay algunos empresarios que están preparados para iniciar las ventas mañana, así lo expresaron un par de mujeres que laboran en un negocio de artículos para dama frente a un supermercado ubicado por la Domingo Rubí entre Juárez y Escobedo.

“Mañana al parecer vamos abrir, eso es lo que nos dijeron, pero bien, bien, no sabemos, pero ya estamos preparando todo por si sí nos dicen que vamos a vender a partir de mañana”, compartió la trabajadora.

Un dueño de varios locales del Centro platicó con Noroeste, el empresario señaló que ha faltado comunicación para los comerciantes, no hay nada claro, ni por parte del Estado, ni por el Municipio, pero él comentó que abrirá mañana dado que el supermecado que está a una cuadra de su negocio vende lo mismo que él, si ellos ya pueden vender su mercancía, el por qué no, cuestiona.

“Ya ves lo que vendo, la ley está vendiendo lo que yo, y ellos sí pueden vender y yo no, no pues así no se vale, es que no podemos dejar cerrado, 140 (actualmente hay 146 casos activos de Covid-19 en la capital del Estado) infectados no pueden atrasar a todo Culiacán, tenemos que cuidarnos, es que ya no podemos seguir así, nos vamos a morir de hambre”, señaló.

Argumentó que muchos de los comerciantes pagan de 20 mil hasta 50 mil pesos mensuales de renta, es por ello que muchos ya necesitan reabrir sus negocios. Dijo también que hay quienes tienen hasta cinco locales, pero debido a la crisis y a la incertidumbre que hay solo reabrirán uno o dos establecimientos.