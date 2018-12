AYUDA

Incongruente apoyar a ninis y recortar presupuesto a universidades, opina investigadora

Es de vital importancia mantener fuertes a las universidades con los recursos, señala Iliana Padilla

Antonio Olazábal

Es incongruente apoyar a los jóvenes con el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" pero recortar el presupuesto a las universidades del País, opinó Iliana del Rocío Padilla.

La investigadora y autora de Geografía de la Violencia en Culiacán, sostuvo que si se quiere apoyar realmente a los jóvenes, es de vital importancia mantener fuertes a las universidades con los recursos.

"Si queremos apoyar a los jóvenes, sobre todo a este segmento de la población que no estudia y no trabaja, que no ha encontrado en las preparatorias, en las escuelas técnicas y universidades un camino no podemos de apoyar a la universidad pública", explicó.

Universidades como la UNAM ya han expresado su preocupación a la reducción de recursos que plantea el presupuesto para el 2019, ya que a la máxima casa de estudios del país le redujeron casi mil millones de pesos en su presupuesto, es por ello la crítica de la investigadora.

"La universidad pública debe de ser clave para este programa, desde las preparatorias, las carreras técnicas, las carreras universitarias; claro, también la iniciativa privada apoyándolos para que reciban su primer empleo, recibiendo capacitación, etcétera", puntualizó.

El programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" consiste en adentrar a los jóvenes que no estudian ni trabajan en el campo laboral. El gobierno federal será quien cubrirá el sueldo de quienes trabajen en esas empresas; de acuerdo con el proyecto de presupuesto que el Congreso de la Unión deberá de aprobar antes del 31 de diciembre, se destinarían más de 43 mil millones de pesos a ese programa.

Cuando Andrés Manuel López Obrador fue candidato a la Presidencia señaló que este programa ayudaría a que los jóvenes no cayeran en manos de la delincuencia organizada. Para Iliana Padilla no todos los jóvenes incurren a estos hechos porque no estudian ni trabajan, sino que son también otros factores los que influyen para que se adentren en este camino.

"Creo que tiene algunos problemas el programa, el primero tiene que ver con los objetivos. En el mismo programa en su planteamiento ellos consideran que estos jóvenes al no tener oportunidades y lo llaman así, están forzados a elegir el camino de las conductas antisociales", dijo.

"Están relacionando a los ninis con la violencia, lo cual me parece que no en todos los casos es cierto... no necesariamente los jóvenes que no estudian ni trabajan se van a dedicar a la delincuencia, ni tampoco es del todo cierto que los jóvenes que se dedican a la delincuencia no tienen además un trabajo en el mercado formal", detalló.

Para la investigadora se debe fortalecer las escuelas, los lugares en los que los jóvenes reciben conocimiento, adentrarse más en el terreno de las terapias con ayuda sicológica para los jóvenes.

"Yo pensaría que la estrategia debería de ser más bien trabajar con estos lugares donde los jóvenes se acercan, que pudieran ser las preparatorias, las secundarias, para que no dejen la escuela; con programas de tutorías, programas de apoyo sicológico, apoyo de trabajo social", sostuvo.