Incongruentes vacíos en los guiones

En el cine existen un sin fin de errores y vacíos en los guiones de las películas, sin importar su género o clasificación

07/03/2019 | 10:40 AM

MADRID (SinEmbargo)._ “Hay algo más importante que la lógica: la imaginación”. Lo decía el maestro del suspense Alfred Hitchcock, que provocó la inutilidad de gran parte de las butacas en el cine porque siempre lograba que el nervioso espectador viese sus películas al borde del asiento. Y es que el cine no debe rendir siempre cuentas con la realidad, pudiendo evadirse de la naturaleza más documental con la que fue alumbrado.

Pero muchas películas van más allá creando argumentos cada vez menos verosímiles... en los que la licencia creativa que da un medio de expresión como el cinematográfico se confunde con el libre albedrío para rodar una película con una trama que adolece de algunas notables incongruencias, los comúnmente conocidos como agujeros de guión.

A continuación se presentan nueve de los agujeros de guión más sonrojantes de la historia del cine:

TOY STORY

Buzz Lightyear llega a la comunidad de juguetes de Andy creyendo que es real y no un juguete. Pero a pesar de su eterna negativa a aceptar su propia naturaleza, el popular astronauta no duda en quedarse quieto en cuanto un humano aparece en la habitación como el resto de juguetes. Y lo de que en su cabeza estuviese jugando al escondite inglés cada vez que un ser humano aparece en escena, no parece una excusa demasiado seductora.

HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABÁN

A pesar de ser una de las mejores entregas de la saga protagonizada por el joven mago, la aparición en escena del popular giratiempos no nos impide preguntarnos por qué no lo usaron para salvar la vida de miles de magos evitando el ascenso al poder de Voldemort, en lugar de únicamente para salvar la vida a Buckbeack (sin querer ofender al colectivo de los hipogrifos) y que Hermione llegue puntual a clase de Herbología para tomar apuntes.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

Otra de las grandes preguntas que se hacen los fans, en este caso de la épica trilogía de El Señor de los Anillos que llevó Peter Jackson a la gran pantalla, es que todo podría haber acabado rápidamente si Frodo hubiese llegado al Monte del Destino volando en uno de esos majestuosos águilas que se muestran al final de El Retorno del Rey y así destruir el anillo sin tener que atravesar hectáreas y hectáreas de Tierra Media plagada de orcos, huargos y demás peligros. Quizás las apps de transporte como Uber o Blablacar para pedir un chofer águila estaba todavía en una etapa primitiva de su desarrollo... sin olvidar la gran coartada que acaba con toda discusión: “En el libro es así”.

STAR WARS: EL IMPERIO CONTRAATACA

En una galaxia muy, muy lejana hay agujeros de gusano... y de guión. De entre todos los que adornan a la saga de las sagas rescatamos el protagonizado por Luke Skywalker durante su entrenamiento con Yoda en Dagobah que parece prolongarse durante semanas cuando para Han y Leia apenas han pasado un par de días. ¿Acaso en Dagobah pasa más lento el tiempo, como si del planeta diseñado por Christopher Nolan en Interstellar se tratara?

THE MATRIX

De todas las vueltas que se le pueden buscar a la trilogía, está un pequeño pero simpático detalle. Cuando en la primera película escrita y dirigida por las hermanas Wachowski, Morfeo y su equipo rescatan a Neo de Matrix... ¿Cómo es posible que el ‘verdadero’ Neo tenga un pendiente en su oreja? ¿Acaso las farmacias o las tiendas de piercings han expandido su negocio hacia esa realidad virtual, atraídas sin duda por el nicho de negocio?

WATERWORLD

En la cinta protagonizada por Kevin Costner, todo el mundo aparece usando y disfrutando de las ventajas del gas como energía para todo... ¿Quién se encarga de extraer el fósil y transformarlo en gas? ¿Acaso las compañías energéticas seguirán existiendo en un mundo post-apocalíptico y la factura del gas seguirá complicando llegar a fin de mes a millones de familias?

AIR FORCE ONE

Al inicio de una de las míticas películas protagonizadas por el carismático Harrison Ford, se ve a unos tipos infiltrándose en un edificio desde el techo gracias a un paracaídas. Parecen haber sido muy cuidadosos en su vestuario para no ser vistos, de riguroso negro... pero el paracaídas es blanco. Si querían hacer el ‘cosplay’ de un código de barras, podrían dejarlo para cuando no estén en plena misión.

EL JOVEN MANOS DE TIJERA

Al final de la película de culto dirigida por Tim Burton y protagonizada por un Johnny Depp que ya empezaba a sentirse atraído por el maquillaje aplicado en cantidades industriales sobre su dermis, El Joven Manos de Tijera aparece cincelando unas esculturas de hielo en su mansión. ¿Cómo ha llegado el hielo ahí? El filme tiene lugar en un clima caluroso y no hay ningún congelador cercano. Además, no podría haberlo comprado por un pequeño detalle: en el pueblo le odian al considerarle un asesino.

MEN IN BLACK 3

El núcleo argumental de Men In Black 3, tercera entrega de la franquicia tan olvidable como acabar de pasar por el Neuralizador borrador de memoria, es que el agente J debe ayudar a un joven agente K a poner en órbita un pequeño dispositivo para que proteja a la Tierra de futuras amenazas espaciales. Y la película hubiese durado cinco minutos si una organización que trabaja día tras día con especies alienígenas, les hubiese pedido prestada a una de ellas su nave espacial.