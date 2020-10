Incrementa cifra de pacientes que murieron sin diagnóstico Covid-19, van 467 en Sinaloa

Hasta el 25 de septiembre la Subdirección de Vigilancia Epidemiológica registró 467 defunciones pendientes de confirmar el diagnóstico, es decir, 30 más con respecto a la cifra publicada el 6 de septiembre que era de 437. Es el Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Culiacán el que encabeza la lista

Karen Bravo

11/10/2020 | 11:43 AM

CULIACÁN._ Sinaloa continúa acumulando muertes de pacientes sin diagnóstico Covid, según información de los Servicios de Salud. Al 25 de septiembre la dependencia publicó el comunicado técnico realizado por la Subdirección de Vigilancia Epidemiológica, en donde fueron registradas 467 defunciones pendientes de confirmar diagnóstico, es decir, 30 más con respecto a los 437 que habían sido informados al 6 de septiembre.

De acuerdo con el documento, es el Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social el que encabeza la lista con 151 diagnósticos pendientes, le sigue el Hospital General de Zona No. 3 en Mazatlán con 98 pacientes pendientes de diagnóstico, y en tercer lugar está el Hospital General de Zona No. 32 de Guasave con 41 casos, estos dos últimos también pertenecen al IMSS.

En Culiacán el Hospital Regional del ISSSTE “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega” informó 26 diagnósticos pendientes, y el Hospital Civil, 24 defunciones sin confirmar si se trataron de Covid-19. En Los Mochis hay un registro de 36 casos.

El pasado 23 de septiembre Noroeste publicó el registro de 437 defunciones sin confirmar diagnóstico basado en el documento de los Servicios de Salud de Sinaloa actualizado al 6 de septiembre que era la última fecha que daba a conocer la dependencia.

En dicha nota se menciona que los hospitales del IMSS No. 1 en Culiacán, No. 3 en Mazatlán, y el No. 32 en Guasave estaban en los primeros tres lugares respectivamente.

El HGR No. 1 del IMSS en Culiacán acumulaba entonces 136 pacientes fallecidos pendientes de diagnóstico, el HGZ No. 3 en Mazatlán reportaba 93 defunciones sin confirmar, y el HGZ No.32 de Guasave 39 casos.