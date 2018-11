SINDICATOS

Incumplen SNTE 27 y UAS con sus obligaciones de transparencia

Se revisaron los portales de transparencia de ambos sindicatos y se identificaron cuánta información se encontraba en ellos

Valeria Ortega

La sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Universidad Autónoma de Sinaloa son opacas e incumplen con sus obligaciones de informar en el tema de transparencia, señalaron Mexicanos Primero Sinaloa e Iniciativa Sinaloa.

En una investigación en tema de transparencia sindical y rendición de cuentas que inició el pasado mes de abril, las instituciones revisaron los portales de transparencia de ambos sindicatos e identificaron cuánta información se encontraba en ellos.

Ángel Leyva Mexicanos, director general de Mexicanos Primero informó que se realizaron 40 solicitudes de información, 20 a la sección federal y 20 a la sección estatal, de las cuales 16 fueron contestadas en tiempo y forma, sin embargo 24 no fueron respondidas.

Una de esas solicitudes que se hizo a la sección 27 fue transparentar el padrón de afiliados o socios, la cual se encuentra en las obligaciones específicas de este, en este caso el sindicato se negó a dar la información.

"La respuesta fue que no nos podían dar la información debido a que este es un dato sensible y argumentaron que en la ley de 2010, la Ley Federal de Transparencia, en posesión de particulares no nos podían brindar está información", señaló.

Explicó que interpusieron un recurso de revisión y el Instituto Nacional de Acceso a la Información falló a favor de la solicitud, así que ordenó al SNTE brindarles la información. El sindicato interpuso un amparo indirecto y hasta el momento se encuentran en juicio de amparo.

"Aunque el SNTE ya es un sujeto obligado y aunque ya tenemos toda está parte legal, el sindicato sigue siendo opaco y está incumpliendo con sus obligaciones de transparencia, el llamado que nosotros estamos haciendo es única y sencillamente a que cumplan con la ley", dijo.

En el caso de la Casa Rosalina, Iniciativa Sinaloa investigó en dos procesos, el primero fue un ejercicio de denuncia ciudadana ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y el otro fue por medio de solicitudes de información.

El primer proceso fue por la denuncia interpuesta el 17 de octubre al Sindicato Único de Trabajadores de la UAS, ya que incumplía con el artículo 89 a la Ley de Transparencia al no contar con un portal de transparencia.

La CEAIP ordenó al SUNTUAS crear el portal y documentar y subir al mismo toda la información correspondiente a sus obligaciones de transparencia, en un lapso no mayor de 15 días, a partir del 26 de noviembre.

En el segundo proceso realizaron solicitudes de información a la sección de académicos y administrativos, en total 25 a cada sección. Solo la mitad de solicitudes de cada sección después de que interpusieran un recurso de revisión.

La resolución de la comisión fue que de no responder al resto, el sindicato será amonestado.

"En ambos casos hay mucha resistencia de parte de los dindicatos en materia educativa a informar sus obligaciones, incluso se amparan", expresó Silber Meza, dirigente de Iniciativa Sinaloa.

"Que cumplan con sus obligaciones de ley porque reciben recursos públicos y es necesario que la población sepamos que están haciendo un buen ejercicio de ese recurso público y que dejen ya la resistencia a la transparencia y que dejan ya la opacidad", agregó.