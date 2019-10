Incurre Químico Benítez en opacidad: PAN Mazatlán

Exigen al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres justificar 1.6 millones en viáticos, entre noviembre de 2018 y septiembre pasado

Belizario Reyes

04/10/2019 | 12:08 AM

MAZATLÁN._ La actual administración municipal de Mazatlán no ha sido transparente en el gasto de los recursos públicos, pues de noviembre de 2018 a septiembre de 2019 no ha transparentado un millón 600 mil pesos en viáticos, manifestó el presidente del Partido Acción Nacional en este municipio.

“Para nosotros es preocupante que el Gobierno de Mazatlán en sus cuentas públicas no esté siendo transparente, que por un lado en el discurso y en la publicidad diga que cumple con la ley y por otro lado nos estemos dando cuenta, con sus propios elementos, con sus propias cuantas públicas, con sus propias publicaciones que ellos hacen que en la práctica no es real”, agregó Roberto González Gutiérrez en conferencia de prensa.

“El Ayuntamiento de Mazatlán está opaco, el Ayuntamiento de Mazatlán cae en la opacidad y eso para nosotros es un llamado de atención para que el Ayuntamiento corrija esas situaciones, y se pueda ejercer con absoluta transparencia el ejercicio del acceso a la información pública”.

En la conferencia de este viernes en las instalaciones del PAN, agregó que es importante la transparencia porque a los ciudadanos, y a los partidos políticos les interesa saber en qué se están gastando los recursos.

Precisó que en los 11 meses de la actual administración municipal que encabeza el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, se ha gastado una mayor cantidad de recursos en viáticos, pero de ellos son un millón 600 mil pesos los que no se han transparentado, no precisan por ejemplo a dónde fue el funcionario al que se le otorgaron y para qué lo utilizó.

“El Alcalde tiene 125 mil 26.46 pesos sin transparentar, no estamos diciendo que han hecho mal uso, hasta el momento, pero sí que no están transparentados”, recalcó González Gutiérrez.

“Y luego nos vamos al Secretario de Desarrollo Económico, (Turismo y Pesca de Mazatlán, David González Torrentera) y tenemos un monto, solamente en los 11 meses que llevan de administración de 215 mil 958.65 pesos sin transparentar, y de igual manera tenemos al Secretario del Ayuntamiento (José de Jesús Flores Segura) que trae un monto más o menos similar de 183 mil 500 pesos”.

Precisó que al Alcalde le gusta que le echen porras con matraca en el Facebook, porque le ponen en su página de Internet que tiene el 98 por ciento de transparencia y con estos datos de la cuenta pública del propio Ayuntamiento se le está diciendo que son mentiras.

“O lo engañan sus asesores o le gusta que le den matraca, como dicen por ahí, que le den vuelo al tema donde no pueden sostener lo que ellos argumentan”, reiteró.

Hay montos no transparentados en viáticos por 20 mil, por 50 mil pesos y los funcionarios de primer nivel van a Culiacán donde no se gastan 20 mil pesos y un camión en ida y vuelta cobra unos 400 pesos, mientras que el vehículo por cobro de casetas, gasto en gasolina y alimentos no pasa de los 2 mil 500 pesos.

“Hay gastos por viáticos de hasta 20 mil pesos, pero no sabemos ni a dónde van, ni siquiera cuál es la comisión que tienen, el oficio de comisión que debieran, el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sinaloa dice que deben informar la comisión correspondiente, para qué van”, subrayó.

El dirigente del PAN en Mazatlán dijo que dicho instituto político estará muy al pendiente de estos casos y aquí debería intervenir la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en Sinaloa, incluso la Auditoría Superior del Estado, pues es un tema de recursos públicos.

También subrayó que la Síndica Procuradora, como autoridad fiscalizadora, debe utilizar los instrumentos legales necesarios para intervenir las cuentas de cualquier ente del Municipio, ya sea de la administración pública centralizada o de la administración pública descentralizada y si algún funcionario no le da acceso a la información correspondiente debe poner los recursos legales respectivos contra ese servidor público.

“Ella tiene facultades y solamente tiene que ejercer sus derechos, tiene las facultades pues tiene que hacer uso de ellas y presentar los recursos correspondientes para aquel funcionario que le esté negando el acceso”, continuó el dirigente del PAN en Mazatlán.