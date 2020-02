Indígenas de Guerrero reviran a AMLO: debe ser vergüenza para él, dicen, que debamos armar niños

Sinembargo.MX

Chilpancingo (SinEmbargo).– La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores asumió como una amenaza las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del viernes, y le advirtió que no van a permitir que desarmen a su Policía Comunitaria, de acuerdo con el diario El Sur.

“Que no piense que nos va a desarmar a los compañeros policías comunitarios, esa es una intimidación, que no vamos a permitir”, advirtió la CRAC-PF en un comunicado difundido el sábado del que se hace responsable el coordinador David Sánchez Luna.

En la conferencia de prensa del viernes, en respuesta a una pregunta sobre las garantías que solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para los infantes que recibieron adiestramiento para defensa de sus familiares y pueblos de grupos delictivos, el Presidente respondió que la presentación de los menores es un “desafío de fantochería y prepotencia” que debe dar “vergüenza”.

López Obrador también declaró que la Secretaría de Gobierno (Segob) ya está atendiendo este asunto y que al final se podrá ver “cómo nos va en esta competencia para quitarle a la delincuencia organizada la posibilidad de que usen a niños y que usen a jóvenes, que no se convierta como era antes a los jóvenes en un ejército de reserva para el crimen porque estamos abrazando a los niños, a los jóvenes, atrayéndolos, quitándoselos con opciones, con estudios con posibilidades de trabajo”.

En su comunicado de respuesta, la CRAC-PF rechazó las acusaciones del Presidente en el sentido de que entrenan a los niños para que sean parte de la delincuencia organizada, y que debería darles vergüenza.

“Que no piense que somos pendejos, si piensa que porque tenemos huaraches no pensamos, está equivocado. Nosotros gobernamos con el rey de reyes y señor de señores, que gobierna en los cielos y en la tierra”, dice en su respuesta la CRAC-PF.

Recuerda que las 16 comunidades nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera votaron por López Obrador para Presidente de México y que, “más bien, es una vergüenza para él que preparamos niños, jóvenes y mujeres, para que se defiendan por que el Gobierno no les da seguridad a los pueblos originarios”.

Sigue: “Nosotros decimos que es una vergüenza que el Gobierno suelte a un grupo delictivo como ocurrió en enero del año pasado para atacar a los pueblos originarios, eso sí es una vergüenza”, dice el pronunciamiento en referencia al grupo de Los Ardillos que los ha venido atacando.

La CRAC-PF reprocha que apoyara en las elecciones a López Obrador, “pero ahora nos está culpando de que somos un grupo delictivo, y eso nosotros lo desmentimos. Nosotros, como él lo debe saber, somos pueblos originarios de las comunidades indígenas, en donde no estamos preparando a los niños para sicarios, sino para defendernos, bajo los usos y costumbres, que siempre han regido a las comunidades indígenas”.

La institución comunitaria insiste en su documento al Presidente que visite sus pueblos.

“Que venga a Rincón de Chautla o que nos diga dónde puede estar, puede ser en Alcozacaán, para que resuelva las demandas que tenemos, que son en total 29 y nos las resuelva como Presidente”.

La agrupación insiste en su comunicado: “Es una vergüenza que el Gobierno no nos de seguridad fuera de nuestro territorio. Hacia adentro estamos los policías comunitarios y nos cuidamos solos, pero que no nos diga que pertenecemos a un grupo delictivo, es una vergüenza para su Gobierno, que nos diga eso”.

En el comunicado, la CRAC-PF asume como una intimidación la declaración del Presidente: “Nosotros votamos por él para que llegara a la Presidencia, pero ahora vemos que nos está intimidando, sólo porque nos estamos organizarnos como niños, mujeres y hombres, pero eso es porque el Gobierno no puede darnos seguridad”.

La agrupación reclama justicia y seguridad para sus pueblos. “El Gobernador (Héctor Astudillo) sabe que no hay seguridad en nuestros pueblos, que ya no podemos salir de nuestros pueblos porque ya no regresamos. Queremos que haya justicia, y no sólo de palabra”.